FIFA Lootboxen von EA wird vor Gericht als illegales Glückspiel bewertet

Mit Lootboxen hat Electornic Arts vor allem bei dem Fußballspiel FIFA viel Geld einnehmen können. Nach dem Landesgericht in Wien wurde die Art und Weise in zweiter Instanz erneut als illegales Glückspiel bewertet.

Die FIFA-Lootboxen gelten als Paradebeispiel für ein Lootbox-System, welches nun in Österreich als Glücksspiel bewertet wurde. Bereits im März 2023 hat das österreichische Bezirksgericht Hermagor Sony zur Rückerstattung von Zahlungen für FIFA-Lootboxen verurteilt. Nach einer Berufung von Sony und EA hat das Landesgericht Wien indessen erneut bestätigt, dass es sich bei dem digitalen Verkauf der Lootboxen um illegales Glücksspiel gehandelt hat.

Die Käufe für die sogenannten "FIFA Ultimate Packs" müssen, vorerst nur in Österreich, theoretisch zurückerstattet werden. Sony und EA könnten noch vor den Obersten Gerichtshof ziehen, um das Urteil anzufechten, um einen endgültigen Beschluss zu dem Urteil und auch den Lootboxen zu bekommen. Aktuell wird allerdings nicht davon ausgegangen, dass der Oberste Gerichtshof eine andere Haltung gegenüber den Lootboxen einnehmen könnte. Das Urteil könnte weitreichende Folgen haben und künftig das Lootboxen-System in Videospielen nach dem aktuellen Vorbild in Österreich komplett unterbinden.

Der Prozessfinanzier Richard Eibl, Geschäftsführer von Padronus, geht davon aus, dass Sony und EA das Urteil akzeptieren werden und aus taktischen Gründen den Obersten Gerichtshof aus dem Urteil herauslassen. Bereits mehrere tausende Lootbox-Käufer haben sich bei Padronus gemeldet und Schadensersatzansprüche gegenüber Sony und auch EA angemeldet. Viele Kläger sind nach Angaben von Eibl bereits von der Spielsucht betroffen. Padronus ermutigt zudem weitere Kläger, sich der Klage anzuschließen, um ihre Ansprüche gegen Sony und EA gelten macht zu können. Als Prozessfinanzier übernimmt Padronus jegliche Gerichts- und Anwaltskosten und erhalten dafür im Erfolgsfall eine Provision.