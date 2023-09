Counter-Strike 2: Release deutet sich für 27. September an

Mit den einfachen Worten "What are you doing next Wednesday?" übersetzt mit "Was machst du kommenden Mittwoch?" hat Valve über den "CS2"-Account von X wohl den Release von 'Counter-Strike 2' offiziell angekündigt.

Einen genauen Termin für den Release von 'Counter-Strike 2' hat Valve bislang noch nicht veröffentlicht, obwohl die Tests zu dem Spiel bereits seit einiger Zeit laufen. Die Spiele der 'Counter-Strike'-Serie gehören zu den beliebtesten Ego-Shootern überhaupt und das neue 'Counter-Strike 2' soll als kostenloses Upgrade für 'Counter-Strike: Global Offensive' angeboten werden.

Das neue 'Counter-Strike 2' wird dabei auf der Source-2-Engine basieren und das bereits 2012 veröffentlichte 'Counter-Strike: Global Offensive' wohl ersetzen. Bei den Limited-Tests von 'Counter-Strike 2' hat sich bereits gezeigt, dass das Spiel nicht nur auf eine neue und überarbeite Grafik-Engine basiert und damit deutlich besser aussieht als der Vorgänger, sondern dass auch essenzielle Teile des Spiels überarbeitet worden sind.

Als eine der größten Neuerungen wurden die interaktiven Rauchgranaten eingeführt, welche es künftig zulassen, diese mit Schüssen realistisch zu vertreiben beziehungsweise diese einen deutlich größeren Radius einnehmen. Insgesamt wurden auch die Karten überarbeitet, welche nicht nur neue Texturen, sondern sogar um Abschnitte und einzelne Elemente erweitert wurden. Darüber hinaus hat Valve auch die Soundeffekte, die Nutzeroberfläche und die Tools für Modder überarbeitet. Mit kleineren Anpassungen bei dem Zielkreuz und der Granaten-Kamera wurden auch Kleinigkeiten überarbeitet.