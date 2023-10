Laptops mieten statt kaufen - Trend für mehr Nachhaltigkeit

Laptops sind vor allem in den höheren Leistungsklassen teuer. Ständig mit dem technologischen Trend Schritt zu halten erfordert daher nicht nur einiges an finanziellen Mitteln sondern auch eine Menge Zeit und Fachkenntnis.

Oft ergeben sich auch Situationen in denen Laptops nur für einen begrenzten Zeitraum benötigt werden. Nicht nur sind die Kosten in solchen Fällen sehr hoch, auch was das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt angeht ist der hochfrequente Neukauf und kurzfristige Einsatz von Geräten natürlich generell ein Problem.

Diese Probleme lassen sich aber leicht umgehen, indem man Laptops nicht kauft sondern sie einfach für einen begrenzten Zeitraum anmietet. So bleibt man technologisch auf dem neuesten Stand, ohne dabei die hohen Anschaffungskosten zu haben und hat zudem die Möglichkeit Geräte von vorne rein nur für einen begrenzten Zeitraum einzuplanen.

Ganz nebenbei trägt die Miete von Laptops natürlich zur Nachhaltigkeit bei, denn Sie tragen dazu bei, dass weniger Elektronikabfall produziert wird und Ressourcen geschont werden, denn die zurückgegebenen Geräte werden natürlich später von anderen Mietern weiter genutzt. So wird nicht nur der Geldbeutel geschont, sondern gleich auch noch die Umwelt weniger belastet.

Bislang war das Mieten von Laptops oft kompliziert und mit viel Aufwand verbunden. Mit ein Grund den Heino Deubner (ehemalige Also-Geschäftsführer und Druckerfachmann.de-Vorstand) zum Anlass genommen sein Projekt "Miete24.com" zu starten.

Miete24 ist ein Anbieter in der Vermietung von IT-Technik mit einer vielfältigen Auswahl von über 10.000 IT-Produkten zur Miete für 12, 24 oder 36 Monate. Das Angebot richtet sich sowohl an Unternehmen als auch an Privatpersonen.

Dank einer vollständig digitalisierten Plattform können Nutzer dort schnell und einfach einen Mietvertrag abschließen, ganz ähnlich wie beim Online-Shopping, und so unkompliziert Laptops anmieten.

Die Modellauswahl bei Miete24.com ist groß und reicht von kleinen günstigen Chromebooks, über Microsoft Surface Produkte bis hin zu leistungsfähigen Apple MacBook Pro Modellen. Wie in einem Online-Shop können die angebotenen Modelle nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden um so das jeweils passende Laptop zu finden und in den Warenkorb zu legen.

Die Laptops können dann für 12,24 oder 36 Monate gemietet werden. Nach Ablauf der Mindestmietdauer können Sie das Produkt kostenfrei zurück schicken, zum gleichen Preis weitermieten und monatlich kündigen oder sogar käuflich erwerben.

Die Mietprodukte werden sorgfältig ausgewählt und sind entweder neu oder neuwertig. Falls es sich um ein neuwertiges Produkt handelt, wird dieses zuvor generalüberholt und auf Funktion und Qualität geprüft, um sicherzustellen, dass es in einem guten Zustand befindet.

Miete24, angeführt von CEO Heino Deubner und CMO Luise Peters, hat sich fest dazu verpflichtet, Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit in den Vordergrund seiner Tätigkeit zu rücken. Die Implementierung von umweltfreundlichen Methoden und die Förderung einer nachhaltigen Geschäftsphilosophie machen Miete24.de zu einem Vorreiter in der neuen Online-Vermietungsbranche.

Ein Alleinstellungsmerkmal der Plattform liegt in der hohen Digitalisierungsrate sowie der Möglichkeit, IT-Produkte und verbrauchsbasierte Tarife in einer einzigen Mietrate zu kombinieren und abzurechnen.

Luise Peters, CMO von Miete24, äußerte sich kürzlich zum Thema: "Das Thema Nachhaltigkeit hat auch in unserer Marketingstrategie einen sehr hohen Stellenwert". Diese Aussage macht klar, wie Miete24.de Nachhaltigkeit nicht nur als bloße Geschäftsstrategie ansieht, sondern als Kernelement seiner Unternehmensidentität.

Führende Mitarbeiter wie Deubner und Peters haben Miete24.de von Beginn an dazu inspiriert, nachhaltigere Praktiken zu verfolgen und diese Haltung auf alle Aspekte ihres Geschäftsmodells zu übertragen.

Das Portfolio von Miete24 umfasst dabei nicht nur Laptops, sondern auch Zubehör wie Tastaturen und Mäuse, Drucker, Tablets, Smartphones, Gaming-PCs, Gaming-Laptops, Beamer, Monitore, Scanner, Headsets und Displays. Darüber hinaus bietet Miete24 auch Aktenvernichter, Luftreiniger und Kaffeevollautomaten an. In Zukunft plant das Unternehmen, sein Angebot um E-Bikes, Kühlschränke, Waschmaschinen und Trockner zu erweitern. Diese breite Produktpalette ermöglicht es Kunden, verschiedene technische Geräte und Haushaltsgeräte bequem zu mieten und so ihren individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.