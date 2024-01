Corsair A115 Highend CPU Luftkühler im Test

Gelungener Neustart?

Zuletzt hat sich Corsair in Sachen Kühler vor allem auf zwei Themen konzentriert, leistungsstarke AIO-Wasserkühlungen und RGB-Lüfter. Kein Wunder, denn mit der leistungsstarken iCUE-Software ist man in diesen beiden Segmenten, die sich zudem hervorragend kombinieren lassen, sehr erfolgreich unterwegs.

Satte 4 Jahre ist es her, dass wir mit dem Corsair A500 einen Luftkühler von Corsair getestet haben. Dieser war allerdings kein so großer Erfolg, denn trotz interessanter Features und einem doch ansehnlichen Design, war der Lüfter in Sachen Laustärke nicht so überzeugend.

Mit dem Corsair A115 CPU Luftkühler startet man deshalb jetzt einen komplett neuen Anlauf und setzt dabei auf Masse und Größe. Der A115 ist ein echter Bolide und bringt es als Doppelturmkühler auf gut 1,5 kg. Sein Design ist im Gegensatz zum A500 klassisch - fast schon altmodisch - und lehnt sich an die vielen anderen aktuell verfügbaren High-End-Kühler an.

Trotzdem hat sich Corsair natürlich wieder Gedanken gemacht und den Kühler mit ein paar "Specials" ausgestattet. Sehr Innovativ ist zum Beispiel die neue Lüfterhalterung mit leicht verschiebbaren Schienen, die in kurzen Abständen einrasten.

Die Montage soll dank des CORSAIR HoldFast 2.0 Halterungssystem auf allen gängigen Sockeln egal ob Intel oder AMD extrem einfach von der Hand gehen. Die zwei Verbauten CORSAIR AF140 ELITE-Lüfter sollen für ordentlich Luftdurchsatz bei guter Laustärke sorgen.

Der A115 ist auf Enthusiasten und Kühlleistung ausgelegt und verzichtet deshalb überraschenderweise auch komplett auf eine Beleuchtung oder RGB-Lüfter, eigentlich ja eben das Steckenpferd von Corsair. Aber wer weiß vielleicht sehen wir in Zukunft ja auch noch eine A115 RGB Version.

Schauen wir uns also an, was das gute Stück so kann und ob Corsair den Anschluss an die Spitze der Luftkühler wieder zurückgewinnen kann.

Der Corsair A115

Keine Frage, wer auf die klassische Kühleroptik von Doppelturmkühlern steht, wie man sie von anderen Herstellern kennt, der wird sich beim Anblick des A115 gleich wohl fühlen. Dieser Kühler ist ganz klar ein Vertreter von "form follows function". Hier wurde wirklich nichts wegen der Optik angebaut.

In den zwei Türmen des A115 finden wir 90 vernickelte Kühllamellen die insgesamt eine Oberfläche von 1,69 m² zur Wärmeableitung bereitstellen. Das Design des Kühlers ist sehr symmetrisch, so dass es zwischen den beiden Türmen kaum Unterschiede gibt.

Auf ein Top-Cover oder andere Anbauteile verzichtet der Kühler komplett. Für die Optik sind lediglich einige kleinere Corsair-Schriftzüge/Logos zu finden, die das Design des Kühlers aber durchaus auflockern.

Das Aussehen des Kühlers lebt daher vollständig von seiner Verarbeitung und der Anordnung der Lamellen. Und hier hat Corsair ganze Arbeit geleistet, denn die Verarbeitung des Kühlers ist insgesamt herausragend. Verbogene Lamellen, oder Ungereimtheiten bei der Beschichtung sucht man hier vergebens. Auch die Abstände zwischen den Lamellen sind nahezu perfekt.

Diese sind übrigens an den Seiten komplett geschlossen so dass jeder Turm wie ein kleiner Luftkanal wirkt, durch den die Luft hindurch geschossen wird.

Die beiden Lüfter sitzen beim A115 auf extrem einfach verschiebbaren Schienen, die einfach in die entsprechende Führung geschoben werden. Auf dem Kühler sind dazu drei Halterungen vorhanden. sprich man kann die Lüfter an drei Positionen einschieben (Vorne, Mitte, Hinten).

Das Verschieben der Lüfter geht extrem einfach und dennoch halten die Lüfter dank kleiner Federelemente ihre Position und rasten in kleinen Abständen ein. So kann der vordere Lüfter nach belieben hoch und runter gestellt werden um hohe RAM-Module nutzen zu können und der mittlere Lüfter kann schnell und einfach entnommen werden um den Kühler zu montieren.

Der Corsair A115 setzt auf sechs Heatpipes mit 6 mm Durchmesser, die in eine Bodenplatte eingelassen sind. Auf der Bodenplatte ist serienmäßig bereits Corsairs Premium-XTM70-Wärmeleitpaste aufgetragen und über ein Plastikcover geschützt, das vor der Montage entfernt wird.

Der Kühler ist extrem schnell Zusammengesetzt denn für den Einsatz muss nur der zweite Lüfter auf die Schienen geschraubt werden.

Die beiden Lüfter werden dann über eine im Lieferumfang enthaltene Weiche mit nur einem Anschluss mit dem Mainboard verbunden. Da es sich hier um ganz normale Standardlüfter handelt, können diese auch jederzeit gegen andere Modelle z.b. mit RGB getauscht werden.