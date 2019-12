Star Wars Jedi Fallen Order: Gute Verkaufszahlen ebnen den Weg für Nachfolger

Der neueste Singleplayer-Titel im Star Wars Universum hat sich auf dem digitalen Weg allein im November 2019 mehr als 2,14 Millionen Mal verkauft, was den Weg für einen direkten Nachfolger angeblich bereits geebnet hat.

Der neueste Ableger 'Star Wars: Jedi Fallen Order' geht den klassischen Weg der Videospiele mit nur einem Singleplayer-Modus und kommt komplett ohne Mikrotransaktionen aus. Der Gewinn des Spiels lässt sich dementsprechend auch direkt an den Verkaufszahlen ablesen, welche laut dem Marktforschungsunternehmens SuperData sehr gut ausgefallen sind.

In diesem Zug soll Electronic Arts bereits die Entwicklung von einem direkten Nachfolger in Auftrag gegeben haben. Die Entwickler von Respawn Entertainment haben bereit vor der Fertigstellung von 'Star Wars: Jedi Fallen Order' verlauten lassen, dass die Spieleschmiede gerne an einem Nachfolger arbeiten würde.