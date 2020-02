MSI und Mindfactory: Cashback-Aktion mit bis zu 100 Euro

Montag, 24. Feb. 2020 21:30 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Aktuell bietet Mindfactory* zusammen mit MSI ein spezielles Cashback-Programm an, welches für AMD-Mainboards von MSI, Ryzen-CPU und dem MSI Sekira Gehäuse bis zu 100 Euro ergeben kann.

Wer vom bis zum 17. März 2020 eines der Teilnahmeberechtigten AM4-Mainboards von MSI über Mindfactory kauft, kann bis zu 70 Euro Cashback erhalten, wer zusätzlich noch das MSI Sekira Gehäuse erwirbt kann den Cashback-Betrag auf bis zu 100 Euro erhöhen.

Beim Erwerb eines aktuellen Ryzen-3000-Prozessors in Verbindung mit einem X570- oder speziellen X470-Mainboards von MSI bietet Mindfactory aktuell 30 bis 70 Euro, je nach Kombination an Cashback an. Wer zusätzlich noch das MSI Sekira erwirbt kann den Cashback-Betrag weiter erhöhen.

Über die speziell eingerichtete Webseite lässt sich das Cashback betragen und die Teilnahmebedingungen einsehen.