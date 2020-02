Alienware Aurora R10 Ryzen Edition mit 16 Kerne und 32 Threads

Mittwoch, 26. Feb. 2020 09:00 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Alienware hat den Gaming-Desktop- und Content-Creator-PC Aurora überarbeitet und bietet das neueste Modell ab dem 3. März an.

Der neue Aurora R10 Ryzen Edition von Alienware ist mit den Ryzen 9 3950X der dritten Generation ausgerüstet und kann auf 16 Kerne sowie 32 Threads für die Bearbeitung und Berechnung von unterschiedlichsten Aufgaben zurückgreifen. Die CPU ist mit 64 Megabyte Cache ausgestattet und kann mittels Boost-Technologie auf 4,7 GHz takten.

Der Aurora R10 in der Ryzen Edition wird mit einem Mainboard mit AM4-Sockel und B550A-Chipsatz auf den Markt kommen. Dabei gibt Alienware an, dass der Aurora R10 Ryzen Edition der erste Consumer-PC mit PCI-Express-4.0 im Portfolio ist, was anhand des verbauten Mainboards und den bisherigen Gerüchten über den B550-Chipsatz erstaunt.

Zu den weiteren Features des PCs zählen WLAN nach AC- und optional nach AX-Standard sowie Gigabit-Ethernet mit einer Killer-Netzwerkkarte. In dem genutzten Gehäuse können bis zu fünf Festplatten installiert werden und der Arbeitsspeicher kann zwischen acht und 64 Gigabyte konfiguriert werden.

Als Grafikeinheit wird in den Standard variante eine Radeon RX 5700 mit acht Gigabyte GDDR6-Speicher verbaut.

Die Preise des neuen Alienware Aurora R10 Ryzen Edition starten bei 1.099 Euro und der Konfigurator des PCs wird zum Release am 3. März freigeschaltet. Zu diesem Zeitpunkt sollten dann auch die B550-Mainboards von AMD offiziell in den Handel kommen.