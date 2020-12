Donnerstag, 03. Dez. 2020 22:00 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

In drei verschiedenen Versionen hat Asus die GeForce RTX 3060 Ti angekündigt.

Die neueste Grafikkarte der Ampere-Architektur von Nvidia wird von dem Grafikkartenhersteller Asus als ROG Strix, TUF Gaming und ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti angeboten.

Die Speerspitze des GeForce RTX 3060 Ti Lineups von Asus stellt dabei die ROG-Strix-Variante mit drei Axial-Tech-Lüftern dar. Der Lüfter in der Mitte ist mit 13 Rotorblättern ausgestattet und soll einen optimalen statischen Druck für die Kühlkörperlamellen bieten, die zwei Lüfter an den Außenseiten arbeiten mit jeweils 11 Blättern und sorgen für eine optimale Streuung des Luftstroms. Die ROG Strix-Grafikkarten nehmen dabei fast drei Slots in Anspruch und sind zudem mit einer aRGB-LED-Leiste bestückt.

Die TUF-Gaming-Serie der GeForce RTX 3060 Ti bieten ein aus Metall gefertigtes Gehäuse und sind mit Doppelkugellüftern ausgestattet. Die Grafikkarten werden einem 144-stündigen Validierungstest für eine einwandfreie Leistung unterzogen und werden mit einer passenden Montagehalterung angeboten.

Die Asus Dual sind mit zwei Lüftern versehen und sollen ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Die Grafikkarten von Asus sind ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung zwischen 399 und 569 Euro in Deutschland erhältlich. Bedingt durch die aktuell schwierige Liefersituation lassen sich die Grafikkarten zu den Preisen allerdings noch nicht bei den Händlern finden.

DUAL-RTX3060TI-8G 399,- €

DUAL-RTX3060TI-O8G 469,- €

TUF-RTX3060TI-8G-GAMING 484,- €

TUF-RTX3060TI-O8G-GAMING 499,- €

ROG-STRIX-RTX3060TI-8G-GAMING 559,- €

ROG-STRIX-RTX3060TI-O8G-GAMING 569,- €

Spezifikationen:

ROG Strix GeForce RTX™ 3060 Ti OC Edition

CUDA-Kerne: 4864

8GB GDDR6

PCIe-Schnittstelle: 4.0

2 x Natives HDMI 2.1

3 x Nativer DisplayPort 1.4a

ASUS TUF Gaming GeForce RTX™ 3060 Ti OC Edition

CUDA-Kerne: 4864

8GB GDDR6

PCIe-Schnittstelle: 4.0

2 x Natives HDMI 2.1

3 x Nativer DisplayPort 1.4a

ASUS Dual GeForce RTX™ 3060 Ti OC Edition

CUDA-Kerne: 4864

8GB GDDR6

PCIe-Schnittstelle: 4.0

2 x Natives HDMI 2.1

3 x Nativer DisplayPort 1.4a

ROG Strix GeForce RTX™ 3060 Ti

CUDA-Kerne: 4864

8GB GDDR6

PCIe-Schnittstelle: 4.0

2 x Natives HDMI 2.1

3 x Nativer DisplayPort 1.4a

ASUS TUF Gaming GeForce RTX™ 3060 Ti

CUDA-Kerne: 4864

8GB GDDR6

PCIe-Schnittstelle: 4.0

2 x Natives HDMI 2.1

3 x Nativer DisplayPort 1.4a

ASUS Dual GeForce RTX™ 3060 Ti

CUDA-Kerne: 4864

8GB GDDR6

PCIe-Schnittstelle: 4.0

2 x Natives HDMI 2.1

3 x Nativer DisplayPort 1.4a