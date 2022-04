Gewinnspiel: RGB-Ostereiersuche 22 - Gewinne eine 1TB SSD von KIOXIA

Montag, 18. Apr. 2022 21:37 - [rj]

Macht euch also auf die Suche nach dem richitgen RGB-Osterei und dann winkt vielleicht eine Belohnung für euch. Wie geht das? Ganz einfach! Auf unserer Webseite findet ihr bunte Ostereier mit Hersteller-Logos in jeweils zwei Farben. Hinter jedem Ei befindet sich ein Link zu Webseiten auf TweakPC. Wenn ihr das richtige Ei findet, dann müsst ihr dieses einfach nur anklicken und schon kommt ihr zu einem Formular, bei dem ihr euch für das Gewinnspiel zum passenden Produkt eintragen könnt.

KIOXIA ist natürlich vor allem für seine SSDs bekannt, von denen wir ja auch schon ein paar Stück testen konnten. Und so wird es nicht verwundern, dass hinter einem der KIOXIA-RGB-Ostereier eine schicke SSD mit 1 TB (oder genauer 960 GB) Speicher auf euch wartet.

Kioxia Exceria SATA: Ein Upgrade aus der Zukunft. Das Aufrüsten einer Festplatte (HDD) sollte einfach und erschwinglich sein – genau hier setzt die EXCERIA-SATA-SSD-Serie an. Sie ist darauf ausgelegt, die Geschwindigkeit Ihres Desktop- oder Notebook-PCs im Vergleich zu herkömmlichen HDDs zu steigern. Die EXCERIA-SATA-SSD-Serie nutzt BiCS FLASH™, um ein Gleichgewicht zwischen Performance, Zuverlässigkeit und Wertigkeit herzustellen, das Ihr mobiles oder Desktopsystem transformiert. Steigern Sie Ihre Produktivität mit der EXCERIA-SATA-SSD-Serie und profitieren Sie von schnelleren Bootvorgängen, umgehenden Dateiübertragungen und einer rasanten Systemreaktionszeit. Verabschieden Sie sich von Festplattenlag und kommen Sie in den Genuss einer Computing-Erfahrung, die Ihrer Zeit würdig ist

Noch eine kleine Hilfe!

Eier mit Gewinnchance erkennt man vor allem daran, dass sie nicht rot sind und der Osterhase verstecken sich ausschließlich auf Webseiten mit "passenden" Inhalten. Solltet ihr gar keine Ostereier sehen, dann liegt das eventuell daran, dass sich der Osterhase an Coockies verschluckt hat oder ihr einen Adblocker aktiviert habt. Benutzt also einfach einen anderen Browser oder löscht die TweakPC-Coockies im Browser.

Einsendeschluss ist der 30.4.2022 - Gewinner werden per E-Mail unter der angegebenen E-Mail-Adresse/Forenaccount benachrichtigt.

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, die ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Mit der Registrierung zur Verlosung werden diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich anerkannt. Die Teilnahme an der Verlosung ist kostenlos. Die Teilnahmebedingungen können jederzeit von uns ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden. Ihre Registrierungsdaten unterliegen unseren Datenschutzregelungen. Wir behalten uns das Recht vor Teilnehmer ohne Angabe von Gründen auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die Versuchen die Verlosung in irgendeiner Weise zu manipulieren oder sich sonst einen nicht legalen Vorteil zu verschaffen. Wir behalten uns das Recht vor die Verlosung aus wichtigen Gründen vorzeitig zu beenden. Für Rechts- und/oder Sachmängel wird nicht gehaftet. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne Gewähr. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und erklären sich einverstanden, dass ihr Name/Forenname im Internet veröffentlicht wird. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Auszahlung oder Übertragung an Dritte der Preise ist nicht möglich. Ebenso ist der Preis vom Umtausch ausgeschlossen. Es gilt der übliche Haftungsauschluss unsere Webseite. Als Gerichtsstand ist Oberhausen vereinbart.