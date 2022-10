Gameblazer: Gaming-PC der King-Mod-Systems von Caseking

Montag, 17. Okt. 2022 17:20 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Der neue Gameblazer von Caseking wird unter den King-Mod-Systems geführt und kann dementsprechend nach den eigenen Wünschen mit Peripherie konfiguriert werden.

In der Grundkonfiguration bietet Caseking den Gameblazer als Gaming-PC mit dem Core i5-12600K an, welcher zusammen mit einer GeForce RTX 3070-Grafikkarte als Herzstück des Systems angesehen werden kann. Caseking selbst bewirbt den Gaming-PC für die WQHD-Auflösung und stellt hohen Bildwiederholfrequenzen sowie eine insgesamt flüssige Darstellung auch neuerer AAA-Titel in der FullHD und WQHD-Auflösung mit 1.440p. Der verbaute Prozessor bietet sechs Performance-Kerne und vier Effizienz-Kerne und kommt damit auf insgesamt 16 Threads die gleichzeitig bearbeitet werden können.

Als Mainboards bei dem Gameblazer kommt das MAG B660 TOMAHAWK WIFI DDR4 von MSI zusammen mit 32 Gigabyte Arbeitsspeicher zum Einsatz. Für ausreichend Datenspeicherplatz sorgt eine schnelle M.2-NVMe-SSD mit insgesamt einem Terabyte. Die Hardware ist in einem Eclipse G360A Midi-Tower von Phanteks verbaut, welcher mit drei integrierten 120-mm-D-RGB-Lüfter an der Vorderseite sowie einem RGB-Lüfter an der Rückseite auftrumpfen kann. Die Kühlung des Prozessors übernimmt ein leistungsstarker Tower-Kühler, welcher ebenfalls mit RGB-LED-Lüfter ausgestattet ist. Windows 10 Home ist bei dem Gameblazer bereits als Betriebssystem vorinstalliert.

Die passende Peripherie wie Monitor, Maus, Tastatur, Gaming-Stuhl oder Capture-Karte kann über den Konfigurator der King-Mod-Systeme einfach bei Caseking dazu bestellt werden. Die Standard-Konfiguration des Gameblazers von Caseking wird für 1.599,90 Euro angeboten, aktuell sind alle Teile der verbauten Hardware auf Lager und das System somit direkt lieferbar.

Diese News jetzt kommentieren