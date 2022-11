Corsair Black-Friday-Deals: Rabatte von bis zu 45 Prozent auf beliebte Produkte

Dienstag, 22. Nov. 2022 18:17 - [ar]

Der Hardware- und Zubehörspezialist Corsair bietet ab sofort eine Vielzahl der eigenen Produkte über Amazon* zu deutlich reduzierten Preisen an.

Corsair hat gleich mehrere Produkte bei den Black-Friday-Deals von Amazon im Angebot. Je nach Produkt winken aktuell Preisnachlässe von bis zu 45 Prozent im Vergleich zu der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers.

Das Black-Friday-Angebot von Corsair beinhaltet unter anderem die beiden 4000X-Gehäuse in Schwarz und Weiß, welche aktuell mit einem Rabatt von fast 70 Euro bei Amazon.de zu finden sind. Wer auf der Suche nach einem neuen CPU-Kühler ist, wird ebenfalls in Form der H-Elite-Serie in den Angeboten fündig. Mit dem HS55 Surround, HS80 RGB Wireless, Corsair Virtuoso RGB Wireless sind auch mehrere Headsets bei den Black-Friday-Deals zu finden.

Als weitere Peripherie-Geräte bietet Corsair eine Reihe von Mäusen und auch Tastaturen zu einem reduzierten Preis aktuell über Amazon an. Passend dazu werden auch vier verschiedene Mousepads günstiger angeboten.

Die Netzteile RM1000e und RM850x von Corsair können aktuell ebenfalls günstiger über Amazon erworben werden. Die Netzteile der RM-Serie zeichnen sich durch ein 80-PLUS-Gold-zertifikat sowie vollständige Modularität bei den Anschlüssen aus. Die verbauten Kabel sind als Low-Profile-Varianten besonders flach und komplett in Schwarz gehalten. Zu den weiteren Features der Netzteile zählen der Zero-RPM-Mode für einen komplett lautlosen Betrieb bei reduzierter Last sowie eine erweiterte Garantie auf fünf Jahre.

Eine Liste aller aktuellen Black-Friday-Deals von Corsair bei Amazon.de*. Wie immer gelten die Angebote nur so lange der Vorrat reicht und können daher plötzllich beendet werden: