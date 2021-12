MSI Christmas-Deals: Cashback auf viele Produkte

Mittwoch, 01. Dez. 2021 15:23 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

MSI startet auch in diesem Jahr mit den Christmas-Deals und bietet Cashback in unterschiedlichen Höhen auf Komponenten, Gaming-Monitore und mehr.

Der Hardwarespezialist MSI hat passend zum Monatsanfang die Christmas-Deals für verschiedene Kategorien vorgestellt.

Der Hersteller unterteilt die Deals grob in die Kategorien: Komponenten, Gaming Monitore, Gaming Desktops und Business & Productivity. Je nach Kategorie bietet der Hersteller Cashbacks in unterschiedlichen Höhen von bis zu 80 Euro, Steam-Guthaben von bis zu 200 US-Dollar oder die LED Lux-Lichtleiste als kostenlose Zugabe bei dem Erwerb eines qualifizierten Produktes der Kategorien an.

Der Aktionszeitraum der Christmas-Deals beginnt am heute dem 1.12.2021 und endet am 31.12.2021. Die Produkte müssen dementsprechend im Dezember erworben werden. Der einlöse Zeitraum für die Aktion läuft bis einschließlich dem 14. Januar 2021. Wie üblich bei den Cashback-Aktionen von MSI muss das erworbene Produkt über ein Antragsformular der Webseite Online mit Seriennummer und Foto der Rechnung eingereicht werden. Die Angaben des Produktes werden dann überprüft und genehmigt. Zusätzlich kann dann noch an der Shout-Out-Aktion von MSI für weitere Gewinne teilgenommen werden.

Für den Kauf des MSI MEG Z690 Unify bietet MSI ein Cashback von 80 Euro an. Je nach Modell variiert die Höhe des Cashbacks zwischen 50 und 80 Euro für die Z690-Mainboards. Bei den AiO-Wasserkühlungen liegt die Höhe des Cashbacks zwischen 10 und 30 Euro und bei den Netzteilen zwischen 10 und 20 Euro. Bei den Gaming-Stühlen von MSI lassen sich bei der Aktion 30 bis 50 Euro wiederholen und für die PC-Gehäuse bietet MSI 20 bis 40 Euro Cashback an.