AOC Agon AG405UXC: Gaming-Monitor mit 40 Zoll Diagonale

Donnerstag, 15. Jun. 2023 18:14 - [ar]

Bei dem neue Agon AG405UXC von AOC kommt ein 40 Zoll großes IPS-Panel im 21-zu-9-Format zum Einsatz.

Der Gaming-Monitor soll sich aber nicht nur durch eine besonders große Bildschirmdiagonale auszeichnen, sondern kann auch mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 144 Hz bei einer Auflösung von 3.440 x 1.440 Bildpunkten aufwarten. Die Reaktionszeit des Monitors wird mit einer Millisekunde angegeben und mittels AMD FreeSync Premium kann die Bildwiederholfrequenz auch an die ausgegeben FPS angepasst werden.

Konkrete Angaben zu der Bildschirmhelligkeit macht AOC bei dem Agon AG405UXC nicht, allerdings ist der Monitor nach dem VESA DisplayHDR400-Standard zertifiziert, was einer Helligkeit von mindestens 400 Nits in der Spitze und 320 Nits im SDR-Betrieb entspricht. Der Agon AG405UXC deckt den sRGB-Farbraum zu 100 Prozent ab und kann mittels Standfuß in der Höhe verstellt werden sowie von -3 bis + 21 Grad geneigt werden.

Zu den weiteren Features des Gaming-Monitors gehören zwei HDMI-2.0-Anschlüsse, ein DisplayPort 1.4 sowie ein USB-Typ-C-Anschluss (USB 3.2) mit einer maximalen Ladegeschwindigkeit von bis zu 90 Watt über PD.

Der neue AOC Agon AG405UXC soll noch in diesem Monat in den Handel kommen und wird voraussichtlich zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 709 Euro angeboten. AOC liefert den Monitor mit einem passenden HDMI- und auch DisplayPort-Kabel mit einer Länge von jeweils 0,8 Metern aus. Der Hersteller bietet den Agon AG405UXC mit einer erweiterten Garantie über bis zu drei Jahre an.