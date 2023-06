Intel Core: Neue Namensbezeichnungen ohne das etablierte "i"

Mit der einfachen Bezeichnung Intel Core 3, Intel Core 5 und Intel Core 7 werden künftig die verschiedenen Prozessorenserien der Mainstream-CPUs betitelt.



Bei den High-End-Prozessoren will Intel den Zusatz "Ultra" einfügen, sodass Intel Core Ultra 5, Intel Core Ultra 7 und Intel Core Ultra 9 ebenfalls für die kommenden Prozessoren als Bezeichnung zu finden sein werden.

Das über Jahre genutzt Bezeichnung "Core-i" wird dementsprechend künftig nicht mehr verwendet. Mit der Bezeichnung "Ultra" soll es dafür einfach werden, entsprechende Premium-CPUs zu erkennen, welche sich leistungstechnisch auch von den Mainstream-CPUs abheben sollen. Darüber hinaus sollen mit den Prozessoren der "Meteor Lake"-Generation auch die Modellnummern wieder zurückgesetzt werden. Wie genau Intel künftig die Prozessoren benennen wird, kann dabei noch gar nicht beantwortet werden. Denkbar ist, dass die CPUs der "Meteor Lake"-Generation dann als Core Ultra 9 Prozessor 1900K oder ähnlich beworben werden.

Bereits bestätigt wurde, dass Intel an den bekannten Suffix-Kennung "F", "K", "KF", "KS" und "T" festhalten will, sodass ein Prozessor mit offenem Multiplikator künftig wieder ein "K" am Ende des Namens trägt. Bei der offiziellen Bezeichnung wird zudem "Processor" beziehungsweise "Prozessor" vor der eigentlichen Produktkennung hinzugefügt.

Die Prozessoren der vPro- und Evo-Serien erhalten wohl nur eine kleinere Änderung, was das Design der Aufkleber anbelangt, sodass diese bei allen CPUs der "Meteor Lake"-Generation einheitlich erscheinen.