MSI "The Limited Series": Spezielle Versionen von ausgewählten Produkten

Die neuen Produkte der "The Limited Series" von MSI soll es Enthusiasten ermöglichen einzigartige und individuell gestaltete Produkte des Herstellers zu erwerben.

Geplant ist dabei, dass die Produkte aus der "The Limited Series" nur in sehr begrenzter Stückzahl sowie zu einer begrenzten Zeit überhaupt verfügbar sind. Die Produkte sollen die gleiche Leistung und die gleichen Qualitätsstandards wie alle MSI-Produkte bieten, dafür aber ein einzigartiges Design oder einige exklusive Features innehalten.

Die Produkte der "The Limited Series" von MSI sollen dabei zu nur zu einem bestimmten Zeitpunkt erhältlich sein und in einer begrenzten Zeit erworben werden können. Die Produkte aus der "The Limited Series" sollen zudem nur in ausgewählten Stores überhaupt angeboten werden und die Preise der Produkte sollen sich zudem an den Preisen der Originalprodukte orientieren. Die Artikel sind dementsprechend nur so lange verfügbar wie der Vorrat reicht.

Ausführliche Informationen zu der neuen "The Limited Series" und auch erste Produkte wird MSI erst zu einem späteren Zeitpunkt präsentieren. Vorerst hat das Unternehmen lediglich die Ankündigung für die exklusiven Produkte der "The Limited Series" veröffentlicht.

Der erste "Drop" der MSI-Produkte der neuen "The Limited Series" wird am 25. September 2023 um 15 Uhr CET erfolgen, welches limitierte Produkt dabei vorgestellt wird, kann bislang nur spekuliert werden. Allerdings dürfte es sich wohl um eine Grafikkarte handeln, wie der Link zu der Landing-Page verrät.