Patriot Viper VP4300 Lite: Gaming-SSD mit PCIe-Gen4

Mittwoch, 21. Jun. 2023

Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.400 MB/s und einer Schreibgeschwindigkeit von bis zu 6.400 MB/s gehört die neue Viper VP4300 Lite von Patriot zu den schnelleren PCI-Express-4.0-SSDs.

Das Besondere an den Lite-Versionen der Viper-SSDs von Patriot sollen aber nicht nur die hohen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten sein, sondern die verbesserte Kühltechnologie. Mittels einem sehr dünnen Graphene-Heatspreader sollen die SSDs der Lite-Serie auch bei längerer Belastung noch hohe Datentransferraten erreichen können. Angaben zu dem verbauten Controller oder den NAND-Speicherchips machte Patriot bei der Vorstellung noch nicht.

Dank des sehr schmalen Aufbaus der Kühlkonstruktion für die NAND-Chips, nimmt die Viper VP4300 Lite keinen zusätzlichen Platz ein, sodass die SSD auch in der PlayStation 5 und auch Notebooks verwendet werden kann. Patriot gibt aber an, dass die Viper VP4300 Lite bei der Verwendung in der PlayStation 5 etwas langsamer zu Werke geht, da hier nur Lesegeschwindigkeiten von maximal 6.100 MB/s erreicht werden. Für die volle Leistung der SSD in einem PC muss der Speicher mit vier Lanes des PCI-Express-4.0-Standards angebunden werden.

Die neue Viper VP4300 Lite von Patriot wird mit einer erweiterten Garantie über 5 Jahre angeboten und soll mit 500 Gigabyte, 1-, 2- und 4 Terabyte Speicherplatz auf den Markt kommen. Einen konkreten Release-Termin sowie eine Preisvorstellung für die neue Viper VP4300 Lite in den verschiedenen Größen hat Patriot noch nicht bekannt gegeben.