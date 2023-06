Metal Gear Solid: Konami feiert 35-jähriges Bestehen mit neuer Master Collection

Konami wird noch in diesem Jahr das 35-jährige Bestehen der Metal-Gear-Solid-Serie mit einer Master-Collection für den PC, die Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PlayStation 5 feiern.

Bereits im Mai kündigte Konami an, dass zum 35-jährigen Jubiläum der Metal-Gear-Solid-Serie eine Master-Collection mit den ersten drei "Metal Gear"-Spielen auf den Markt kommen wird.

Der Publisher hat nun bestätigt, dass am 24. Oktober 2023 die "Metal Gear Solid Master Collection" nicht nur für die aktuellen Konsolen in Form der PlayStation 5 von Sony, Nintendos Switch und der Xbox Series X/S von Microsoft, sondern die Collection auch für den PC veröffentlicht wird. Geplant ist dabei eine Steam-Version, welche "Metal Gear Solid", "Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty" und "Metal Gear Solid 3: Snake Eater" umfasst.

Als zusätzlichen Bonus-Inhalte wird den Vorbestellern der Digitale Soundtrack spendiert, welche neben den original Musik-Stücken auch neu aufgenommene Variante bekannter Themen aus der Metal-Gear-Solid-Serie enthalten.

Darüber hinaus hat Konami auch ein Remake von "Metal Gear Solid Delta: Seank Eater" angekündigt, welches allerdings bislang noch keinen offiziellen Release-Termin erhalten hat. Das Delta im Namen soll dabei für eine gewisse "Veränderung" des Originals stehen, ohne dabei die Struktur des Spiels zu weit zu verändern.

Die neue "Metal Gear Solid Master Collection" wird für 60 Euro in den Handel kommen. Konami hat die "Metal Gear Solid Master Collection" selbst als Vol. 1 bezeichnet, was darauf schließen lässt, dass eventuell noch weitere Master-Collections der beliebten Metal-Gear-Solid-Serie in Planung sein könnten.