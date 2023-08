Lenovo Legion Go: Neue Handheld-Konsole mit AMD-APU geplant?

Der Notebook- und Hardware-Spezialist Lenovo will mit der Legion Go eine eigene Handheld-Konsole auf Basis der Phoenix-APU von AMD auf den Markt bringen.

Die aktuelle Beliebtheit bei leistungsstarken Handheld-Konsolen zeigt sich nicht nur in den Verkaufszahlen der Nintendo-Switch oder des Steam-Decks von Valve. Immer mehr Hersteller bieten leistungsstarke Hardware mit integriertem Bildschirm als Konsole an.

Mit der Legion Go wird der Einstieg in den Handheldmarkt von Lenovo erwartet. Nachdem bereits Asus mit dem ROG Ally auf sich aufmerksam gemacht hat, will Lenovo nun auch eine Handheld-Konsole auf Basis der prädestinierten Phoenix-APU von AMD vorstellen.

Ähnlich wie die ROG Ally von Asus soll auch die Legion Go von Lenovo auf Windows 11 als Betriebssystem setzt. Das Display der Handheld-Konsole von Lenovo wird mit einer 8 Zoll Diagonale spekuliert, was einem etwas größeren Display als der ROG Ally oder des Steam Decks mit jeweils 7 Zoll entsprechen würde.

Weitere Details zu der noch unveröffentlichten Konsole von Lenovo gibt es allerdings noch nicht. Mit dem Legion Play hatte Lenovo bereits in der Vergangenheit mal eine Android-Handheld-Konsole geplant, welche allerdings niemals auf den Markt kam. Die wenigen Details lassen auf einen bislang noch nicht feststehenden Release-Termin der Konsole hindeuten. Darüber hinaus hat Lenovo selbst noch gar nicht bestätigt, dass das Unternehmen an einer solchen Handheld-Konsole auf Basis der Phoenix-APU von AMD arbeiten soll.

Die bislang schnellste Phoenix-APU, der Ryzen 7 7840U, bietet acht Zen-4-Kerne mit einem maximalen Takt von 5,1 GHz und einer iGPU auf Basis der RDNA-3-Architektur mit 768 Shadern-Einheiten und wird im 4-nm-Prozess bei TSMC gefertigt. Die Leistungsdaten entsprechen dabei auch dem AMD Ryzen Z1 Extreme, welcher in der Asus ROG Ally verbaut ist.