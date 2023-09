Lenovo Legion Go: Handheld auf Windows-Basis mit AMD Ryzen Z1

Der Legion Go reiht sich mit dem SteamDeck und Asus ROG Ally in die Reihe der Handheld-PCs mit integriertem Display für PC-Spiele. Als Basis setzt der Legion Go auf Windows, wie auch der Konkurrent Asus bei dem ROG Ally.

Mit einer Abmessung von 299 x 131 x 41 Millimeter fällt der Legion Go etwas größer aus als andere Modelle und auch das Gewicht von 854 Gramm dürfte bei längeren Gaming-Sessions dem Anwender auffallen. Dafür hat sich Lenovo allerdings etwas einfallen lassen und spendiert dem Legion Go einen eigenen Standfuß sowie die Möglichkeit, die Controller abzunehmen, wie es etwa auch bei der Nintendo Switch der ersten Generation möglich ist.

Das 8,8 Zoll große Display bietet eine Auflösung von 2.560 x 1.600 Bildpunkten und die Bildwiederholungsrate wird mit 144 Hz angegeben. Als Prozessor dient der Ryzen Z1 Extreme, welcher auch bei dem ROG Ally von Asus verbaut. Der Prozessor arbeitet mit acht Zen-4-Kernen und einer maximalen Taktfrequenz von 3,3 GHz. Dazu bietet das System eine GPU mit 12 CU der RDNA-3-Architektur. Als Arbeitsspeicher sind 16 Gigabyte LPDDR5X-Speicher verbaut. Die Hardware-Ausstattung liegt dabei nahe an dem des ROG Ally von Asus, welches allerdings schon bei einigen Spielen in Schwierigkeit kommt ausreichend FPS in der FullHD-Auflösung auf den Bildschirm zu bringen, weshalb auch bei Legion Go bezweifelt werden darf, dass die native Auflösung bei allen AAA-Titeln ein flüssiges Spielgeschehen ermöglicht.

Als Datenspeicher sollen drei Konfigurationen von 256, 512 Gigabyte und 1 Terabyte zur Verfügung stehen, zusätzlich kann der Speicher noch mit einer MicroSD-Karte erweitert werden. Der Preis der Legion Go soll bei 799 Euro beginnen. Mit der Legion Glasses soll dann noch ein weiteres Zubehör auf den Markt kommen, welches als Brille zwei Bildschirme mit je FullHD-Auflösung für das Handheld bereithält und eine Bildschirmdarstellung direkt als Brille ermöglicht.