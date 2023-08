GeForce RTX 5050 bis GeForce RTX 5090 Ti erstmals namentlich gemeldet

Im Internet sind die ersten Einträge zu den kommenden Grafikkarten der "Blackwell"-Serie in Form einer Meldung bei der Eurasischen Wirtschaftskommission aufgetaucht.

Die kommenden Grafikkarten-Generation in Form der GeForce RTX 5000-Serie wurde bislang unter diesem Namen von Nvidia noch gar nicht bestätigt. In Taiwan hat der Grafikkartenanbieter AFOX allerdings gleich zehn entsprechende Grafikkarten der noch unveröffentlichten Grafikkarten-Serie bei der Eurasischen Wirtschaftskommission gemeldet und damit inoffiziell das weiterführende Namensschemata von Nvidia bestätigt.

Der erste Eintrag zu den GeForce RTX 5050, RTX 5060, RTX 5060 Ti, RTX 5070, RTX 5070 Ti, RTX 5080, RTX 5080 Ti sowie RTX 5090 und RTX 5090 Ti lassen sich in der ECC-Datenbank der Eurasischen Wirtschaftskommission finden. Interessant an dem Eintrag ist, dass AFOX nicht einmal ein offizieller OEM-Partner von Nvidia ist und dementsprechend auch keine offiziellen Informationen von Nvidia bekommen dürfte, dennoch hat das Unternehmen die Grafikkarten in der ECC-Datenbank registriert und auf diese Weise Vor-Angemeldet.

Konkrete Informationen lassen sich auf der Anmeldung allerdings nicht ziehen. Im Vergleich zu anderen Herstellern nennt AFOX keine Speicherausstattung oder Zusätze, wie es bei Custom-Modellen der einzelnen Hersteller üblich ist.

Erwartet werden die ersten Grafikkarten auf Basis der neuen Blackwell-Chips, welche wohl als GB202 oder GB203 auf den Markt kommen werden, allerdings erst 2024 erwartet.