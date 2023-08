X kündigt Sprach- und Videoanrufe für alle Nutzer an

Elon Musk will X, ehemals Twitter, zu einer Plattform für alles umbauen und beginnt neue Funktionen zu implementieren.

Neben der Möglichkeit, Kurznachrichten zu verschicken, soll X künftig auch direkte Sprach- und Videoanrufe unterstützen und damit als zentrale Kommunikationsstelle angesehen werden.

Die neue Funktion soll sowohl für die Android-, iOS-Version für Windows als auch Mac-Computern verfügbar werden. Eine eigene Telefonnummer müssten die Anwender nicht angeben. Die Plattform X soll dabei wie ein globales Adressbuch mit Synonymen funktionieren. Inwiefern Anwender miteinander verknüpft sein müssen, damit eine Sprach- oder Videoanruf durchgestellt werden kann, wurde bislang noch nicht beantwortet.

Die Umwandlung von X in eine "App für alles" richtet sich nach dem Vorbild von WeChat, welches vor allem in China sowohl für die Kommunikation als auch für Einkäufe und Bezahlabwicklung verwendet wird. Bislang werden in den USA und auch Europa meist verschiedene Apps für die unterschiedlichen Funktionen genutzt.

Angaben, wann genau die Video- und Sprachfunktion von X für alle Nutzer freigeschaltet wird, wurden noch nicht gemacht. Im Laufe des Tages soll die Funktion aber bereits ersten Anwendern zur Verfügung gestellt werden.

Darüber hinaus wird X weiter an die bekannten Messenger wie WahtsApp angepasst, sodass es künftig auch möglich sein, soll auf bestimmte Nachrichten zu reagieren und zu antworten. Um alle neuen Funktionen von X nutzen zu können, wird Anwendern empfohlen, auf die neueste App-Version zu aktualisieren.

Mit Threads hat der Konkurrent Facebook einen ganz ähnlichen Dienst wie Twitter vorgestellt, welcher ab sofort auch am Desktop-PC über eine Web-App angeboten wird.