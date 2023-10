FSR 3: Künstliche Frame-Generierung theoretisch auch mit Nvidia-Grafikkarten kompatibel

Die FidelityFX Super Resolution (FSR) wird auch in der nächsten Generation von allen Grafikkarten unterstützt.

AMD entwickelte die neueste FidelityFX Super Resolution (FSR) in der Version 3 weiterhin quelloffen und bietet damit auch dem Konkurrenten die Möglichkeit, die Technologie zu nutzen. Darüber hinaus wird mit Version 3 erstmals die künstliche Generierung von einzelnen Bildern für eine höhere Bildrate in Spielen unterstützt.

{ad_inlien}Mit der künstlichen Frame-Generierung, welche als AMD Fluid Motion Frames (AFMF) bezeichnet wird, soll es zwei verschiedene Varianten geben. Den Entwicklern wird dafür ein Tool zur Verfügung gestellt, um das eigene Spiel auf die Technologie anzupassen, sowie es etwa bei "Forspoken" oder "Immortals of Aveum" erfolgte. Damit würden die Technik am besten funktionieren. Alternativ kann AFMF aber auch Treiber-seitig aktiviert werden, was sowohl bei Spielen mit DirectX11 als auch DirectX12 funktioniert soll und damit auch ohne direkte Implementierung genutzt werden kann.

Während einige Spiele bereits mit einer eigenen Integration im Menü für das Feature aufwarten können, müssen bei vielen Spielen die spezifischen Treibereinstellungen manuell angepasst werden, was über die Treiber von AMD ermöglicht wird, um die Option zu aktiveren. AMD empfiehlt die Nutzung von AFMF erst ab nativen 60 Frames pro Sekunde.

Die neueste AMD Fluid Motion Frames wird theoretisch von allen Grafikkarten mit Unterstützung der FidelityFX Super Resolution (FSR) Version 3 angeboten. AMD nennt dabei die Radeon RX5700 als älteste Grafikkarte. Allerdings ist die Treiber-seitige Manipulation nur mit den neuesten Grafikkarten der Radeon RX7000-Serie bei den nicht unterstützen Spielen möglich, was dann auch die Modelle von Nvidia ausschließt.