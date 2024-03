Corsair M75 und M75 Wireless: Die Gaming-Mäuse, die mehr können, als sie aussehen

Die neuen Gaming-Mäuse der M75-Reihe von Corsair sind weiterhin schlicht gehalten und sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet. Das minimalistische Design wird lediglich durch eine dezente RGB-Beleuchtung etwas aufgewertet.

Die Corsair M75 kommt als kabelgebundene Variante mit einem Gewicht von nur 74 Gramm aus, während die kabellose Version der Maus mit 89 Gramm gewogen wurde. Die leichte und agile Bauweise sollen Gamern in schnellen Gefechten zugutekommen. Die Seitentasten, welche sowohl rechts als auch links angeordnet sind, können über die hauseigene iCUE-Software frei konfiguriert und eingestellt werden. Darüber hinaus bietet die Software auch die Konfiguration der Beleuchtung in zwei Zonen an.

Angeboten werden die Mäuse in den ebenfalls dezenten Farbgebungen Schwarz und Weiß. Die M75 Wireless wird zudem mit der Slipstream-Wireless-Technologie beworben, welche Eingaben mit einer Verzögerung von weniger als einer Millisekunde erfassen soll. Alternativ kann die Maus auch über Bluetooth angebunden werden und bietet dann eine besonders lange Akkulaufzeit von bis zu 210 Stunden. Die Maus kann natürlich während der Benutzung über USB direkt aufgeladen werden.

Die Gleitfüße der Corsair M75 und M75 Wireless sind auch PTFE und sollen ein sanftes Geleiten auf fast jeder Oberfläche gewährleisten. Mit dem besonders schnellen, optischen Corsair Marksman-Sensor, welche mit einer Auflösung von 26.000 DPI aufwarten kann, unterstreichen die Mäuse noch einmal ihre Gaming-Ambitionen.

Angeboten wird die neue Corsair M75 als kabelgebundene Version für 89,99 Euro. Die Corsair M75 Wireless wird hingegen für 129,99 Euro gelistet.