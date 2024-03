AMDs FidelityFX Super Resolution 3.1: Die Antwort auf die Zukunft der Bildqualität!

Nach der Einführung von FSR im Jahr 2021 und der Ankündigung der Version 2 im Jahr 2022 wurde Ende 2023 die Version 3 präsentiert. Mit FSR 3.1 führt AMD nun neue Funktionen und Fähigkeiten ein, die ab dem zweiten Quartal für Entwickler und später im Jahr in Spielen verfügbar sein werden.

Die neueste FSR-Version 3.1 soll die Upscaling-Technologie von AMD verbessern, indem sie das „Flimmern“ um Objekte in Ruhe oder Bewegung reduziert, Ghosting verringert und Details von Objekten besser darstellt. Darüber hinaus trennt AMD FSR von seiner Fluid Motion Frames (FMF)-Technologie, was bedeutet, dass Spieler DLSS von Nvidia oder XeSS von Intel nutzen können, während sie weiterhin AMDs Frame-Generation-Technologie verwenden, die auch auf Nicht-AMD-GPUs unterstützt wird. Dies ist besonders für Besitzer älterer Nvidia-GPUs relevant, da die Frame-Generation nur von den aktuellen RTX-40-Grafikkarten unterstützt wird. Das erste Spiel, das FSR 3.1 erhalten wird, ist "Ratchet and Clank: Rift Apart", dessen Update später im Jahr erscheinen soll.

Obwohl FSR 3.1 noch in der frühen Entwicklungsphase zu sein scheint, wächst die Unterstützung für FSR 3 stetig. Ursprünglich wurde FSR 3 letztes Jahr mit nur zwei Spielen eingeführt, aber mittlerweile unterstützen 40 Spiele die Technologie, und 20 weitere, darunter beliebte Titel wie "Cyberpunk 2077", "Dying Light 2 Stay Human" und "Ghost of Tsushima Director’s Cut", sollen bald folgen. Es wird erwartet, dass alle Spiele, die Version 3 unterstützen, auch 3.1 unterstützen werden.

Dies könnte das letzte Update für Version 3 von AMDs Upscaling-Technologie sein, bevor das Unternehmen möglicherweise auf eine hardwarebasierte Lösung umsteigt. Der CTO von AMD deutete an, dass 2024 ein wichtiges Jahr für die Implementierung von KI-gestütztem Upscaling in Gaming-Geräten sein wird, was auf die nächste Konsolengeneration hindeuten könnte, aber auch auf PCs übertragen werden soll. Daher könnte ein KI-basiertes FSR 4 zusammen mit RDNA 4 GPUs später im Jahr erscheinen.

Microsoft arbeitet ebenfalls an einer hardwareunabhängigen Upscaling-API für Windows namens DirectX Super Resolution, über die auf der Konferenz dieser Woche noch gesprochen wird. Es bleibt abzuwarten, ob DirectSR eine bessere Leistung und Bildtreue im Vergleich zu den Lösungen der GPU-Hersteller bieten wird, da noch kein direkter Vergleich mit FSR, DLSS und XeSS vorliegt.