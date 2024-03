Die Grit X2 Pro ist eine Premium-Outdoor-Smartwatch mit einem 1,39 Zoll großen AMOLED-Display und einer Auflösung von 454 x 454 Pixeln. Mit der MIL-STD-810H Zertifizierung, funktioniert die Uhr in einem Temperaturbereich von -20 bis 50°C und ist bis zu 100 Meter wasserdicht, womit sie sich auch zum Schwimmen geeignet.

Zu den Zusatz-Funktionen der Grit X2 Pro gehören ein Taschenlampen-Displaymodus, eine Ringantenne zur Verstärkung des GPS-Signals und vorinstallierte topografische Karten. Die Smartwatch bietet Routenführung, eine sekundäre Navigation und die Möglichkeit, Offline-Karten mit 32 GB zu speichern. Darüber hinaus kann sie mit Drittanbieter-Apps wie komoot und Strava verbunden werden. Sensoren auf der Rückseite der Smartwatch können Gesundheitsmetriken wie Herzfrequenz, SpO2 und Hauttemperatur im Schlaf überwachen. Außerdem kann mit dem 'Unlock'-Knopf eine EKG-Messung durchgeführt werden. Für Outdoor-Sportarten können Statistiken wie vertikale Geschwindigkeit, Laufleistung und VAM verfolgt werden. Laut Polar hält die Uhr bis zu 10 Tage im Smartwatch-Modus bei typischer Nutzung oder 43 Stunden im Leistungstrainingsmodus.

Die Smartwatch wiegt 79 Gramm und ist in drei Farbvarianten erhältlich: Standardmäßig in Nacht-Schwarz und Stein-Grau sowie in der teureren Titan-Edition. Die Titan-Uhr hat ein Titangehäuse an der Vorderseite und wird mit einem zweiten braunen Lederarmband als Alternative zum schwarzen Silikonband geliefert. Die Standardversion der Polar Grit X2 Pro Premium Outdoor Smartwatch kann für 749,90 Euro vorbestellt werden, während die Titan-Edition 869,90 Euro kostet. Die Auslieferungen sollen am 3. April beginnen.