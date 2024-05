Radeon Anti-Lag 2: AMD setzt neue Maßstäbe für Gaming-Latentzen!

AMD hat die neueste Version seiner Latenzreduzierungstechnologie, Radeon Anti-Lag 2, vorgestellt, die nun in das beliebte Spiel Counter-Strike 2 integriert ist.

Diese Technologie, die erstmals 2019 eingeführt wurde, zielt darauf ab, die Reaktionszeit zwischen Mausklick und Bildschirmanzeige zu verkürzen und so ein reaktionsschnelleres Spielerlebnis zu ermöglichen. Radeon Anti-Lag 2 baut auf dem Erfolg seines Vorgängers auf und bietet eine noch geringere Latenz durch die direkte Integration in das Spiel, im Gegensatz zur bisherigen Treiber-basierten Lösung.

Radeon Anti-Lag 2 verbessert die Synchronisation zwischen CPU und GPU, was zu einer weiteren Reduzierung der Latenz führt. Im Vergleich zur vorherigen Version, die nur auf Treiberebene arbeitete, ermöglicht die spielintegrierte Technologie eine noch präzisere Abstimmung und somit eine schnellere Reaktionszeit. Da Radeon Anti-Lag 2 von den Spieleentwicklern in ihre Spiele eingebaut werden muss, ist Counter-Strike 2 das erste Spiel, das diese Technologie unterstützt.

Tests zeigen, dass Radeon Anti-Lag 2 die Latenz im Vergleich zur vorherigen Version und ohne Anti-Lag um durchschnittlich 37% bzw. 95% reduziert. Diese beeindruckende Verbesserung der Latenzzeiten wird inb Verbindung von einer AMD Radeon RX 7000 Series Grafikkarte und AMD Ryzen 8000 G-Series Prozessoren erreicht.

Um Radeon Anti-Lag 2 in Counter-Strike 2 zu nutzen, müssen Spieler den AMD Software: Adrenalin Edition 24.5.1-Treiber als Preview-Version herunterladen und installieren. Nach der Installation ist Radeon Anti-Lag 2 standardmäßig im "ADVANCED VIDEO"-Menü von Counter-Strike 2 aktiviert. Spieler können die Latenz im Spiel überwachen, indem sie den Radeon Anti-Lag 2 Latenzmonitor verwenden, der FPS, Latenz in Millisekunden und Latenz in Frames anzeigt.

Radeon Anti-Lag 2 ist mit AMD Radeon RX 5000 Series Grafikkarten und höher sowie AMD Ryzen 6000 Series Prozessoren und höher kompatibel. Die nächste Phase der Entwicklung von Radeon Anti-Lag 2 wird die Veröffentlichung des SDK für Spieleentwickler auf GPUOpen sein, wodurch die Technologie in weiteren Spielen verfügbar gemacht wird.