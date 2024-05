MSI zur Computex 2024: Durchbruch bei Desktop-Speichern durch CAMM2!

MSI und Kingston haben gemeinsam ein Mainboard entwickelt, das DDR5-Speicher auf CAMM2-Modulen unterstützt. Das neue Mainboard soll eine verbesserte Effizienz und optimierte Overclocking-Ergebnisse ermöglichen.

Die Einführung von CAMM2-Modulen ist dabei bedeutender Schritt in der Entwicklung von neuen Computerkomponenten, da sie es ermöglichen, Arbeitsspeicher vom Typ LPDDR5 und LPDDR5X nachzurüsten – eine Option, die bisher nicht verfügbar war. Das MSI Z790 Project Zero Plus Mainboard, das für die neuesten Core-Prozessoren der 13. und 14. Generation konzipiert wurde, wird als erstes Mainboard dieser Art auf der Computex präsentiert und soll mit einem Prototypen des Kingston CAMM2-Speichers ausgestattet sein.

Die Zukunft der CAMM2-Speichermodule im Desktop-PC-Bereich hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Preis, Effizienz und die Fähigkeit, hohe Taktraten zu unterstützen. Ein durchgesickertes Dokument der JEDEC, der Organisation für die Standardisierung von Halbleitern, deutet darauf hin, dass auch zukünftige Speichergenerationen wie LPDDR6 und möglicherweise DDR6 den CAMM2-Standard nutzen könnten, was insbesondere für mobile Geräte von Vorteil wäre. Aktuell werden LPDDR5 und LPDDR5X meist fest verlötet und sind daher nicht aufrüstbar, was sich mit CAMM2 ändern dürfte.

Die Computex 2024 könnte somit auch den Beginn einer neuen Ära in der Desktop-PC markieren, in der Flexibilität und Leistungsfähigkeit des Arbeitsspeichers eine noch zentrale Rolle spielen. Die Branche blickt dabei gespannt auf die Enthüllung des MSI Z790 Project Zero Plus und die damit verbundenen Möglichkeiten für die Zukunft des Desktop-PCs.