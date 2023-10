Corsair K70 Core RGB Tastatur im Test - solide Ausstattung, angenehmer Preis Inhaltsverzeichnis > [1] Corsair K70 Core [2] Software und Beleuchtung [3] Fazit

K70 Core - RGB-Tastatur in Einsteigerversion Die Corsair K70 ist wohl die bekannteste Tastatur von Corsair und quasi das Urgestein unter den mechanischen Corsair Tastaturen. Dementsprechend ist das Modell schon in etlichen Versionen und Updates erschienen, zuletzt bei uns im Test als Corsair K70 RGB Pro. Auch TLK Versionen wie die Corsair K70 RGB TKL sind zu bekommen. Besonders interessant aus der Serie fanden wir die Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile mit flachen Tasten, die sich deutlich von den normalen Modellen unterscheidet. Corsair hat bei den Tastaturen eine sehr einleuchtende Bezeichnungsweise, denn alle Modelle Kxxx sind mit mit einer entsprechenden Nummer und dann einem Zusatz wie RGB/Pro/MK.2 bezeichnet. So kann man leicht die Einsteigermodell wie einer Corsair K55 RGB PRO XT , bis hin zur teuren Luxustastatur wie der K100 RGB ausfindig machen. Auch Corsairs neustes Modell kommt wieder mit einem "Zusatz" daher, denn dieses mal handelt es sich um die Corsair K70 Core, die wir uns hier genauer anschauen wollen. Der Zusatz Core wird ja generell gerne benutzt um darauf hinzuweisen das es sich um ein "Basismodell" handelt, das die essentiellen Features besitzt die man braucht, aber ohne besonders teurere Extras auskommt. Quasi die "Modelle für Jedermann". Und genauso ist es auch bei der K70 Core. Die Core Version der K70 ist mit geschmierten linearen mechanischen Corsair MLX Red Schaltern ausgerüstet, die vom Start weg für einen reibungslosen und reaktionsschnellen Tastenanschlag sorgen sollen. Die Taster besitzen 45 g Betätigungskraft, 1,9 mm Betätigungsweg, 4 mm Gesamtweg und sind für 70 Millionen Tastenanschläge ausgelegt. Die Tastatur wurde mit zwei Lagen Geräuschdämpfung ausgerüstet um die typischen Tastaturgeräusche zu mindern. Unterstützt wird das ganze durch eine Abdeckung als Aluminium, die oben in ein Kunststoff-Gehäuse eingebaut ist und dieses stabilisiert. Um die Tasten haltbar zu machen verwendet Corsair immerhin ABS-Double-Shot-Tastenkappen, diese erreichen zwar nicht den gleichen Level wie die PTB-Tastenkappen, sind aber sicherlich für den normalen gebrauch nicht schlecht. Als kleines Extra, das heute aber schon irgendwie zu einer guten Tastatur dazu gehört, wird die K70 Core noch von einem schicken und hochwertigen Multifunktions-Drehrad geschmückt, das sich mittels Software für verschiedene Funktionen einsetzen lässt. Auf der Tastatur können zudem 5 Profile gespeichert werden, die mit programmierbaren Tasten und anderen Anpassungen versehen werden können. Um die Ergonomie zu verbessern gibt es zum Abschluss bei diesem Modell noch eine stabile Handballenauflage, die sich magnetisch an die Tastatur ankoppelt. Technisch bietet die Tastatur den aktuellen Standard und kommt mit USB 3.0 Type-A Anschluss Full key rollover (NKRO) mit 100% anti-ghosting und einer USB Polling-Rate bis zu 1,000 Hz Die K70 Core besitzt eine UVP von nur 99 Euro und ist damit mit abstand das bisher günstigste Modell aus der K70-Serie. Technik, Design, Layout Die K70 Core kommt im handelsüblichen Deutschland-Layout mit Nummernblock. Erst Auffälligkeit beim Anfassen ist das die Tastatur im Gegensatz zu anderen K70 Modellen keine kompletten Aluminium Rahmen besitzt, sondern ein Aluminum Abdeckblech in das Kunststoffgehäuse eingearbeitet ist. Das sieht nicht ganz so hochwertig aus, bringt aber dennoch eine erstaunliche Stabilität mit sich die sich kaum von den teureren Vollalu-Gehäusen unterscheidet. Optisch geht das die Aluminium-Einlage fast unter und fällt kaum auf, da man hier keine besonders gebürstete Optik bekommt. Stattdessen ist das Alu so designt, das es sich optisch kaum vom umliegenden Kunststoff unterscheidet. Auch farblich ist es nahezu identisch. Die Schalter in der K70 Core stammen direkt von Corsair und stehen den bekannten Cherry Tastern, die oft in anderen Corsair Tastaturen verbaut sind nicht wirklich nach. Deutlich auffällig ist aber die Dämpfung der Tastatur, bereits beim ersten Tippen fällt einem das deutlich dumpfere Klicken als übliche auf. Die Dämpfung absorbiert die hochfrequenten klick Geräusche, was zu einer gefühlt deutlich angenehmeren Laustärke führt. Bereits bekannt dürften auch die wie üblich abnehmbaren und auf den meisten Tastaturen eingesetzten ABS-Double-Shot Tastenkappen sein. An diesen lässt sich sowohl von der Haptik, leicht angeraut, also auch von der Stabilität und Optik kaum etwas negatives finden. Die Beleuchtung und auch Beschriftung ist hochwertig und gleichmäßig. Corsair nutzt bei den teurern K70 Modellen PTB-Tastenkappen, die in der Regel weniger anfällig gegen Abnutzung für Vielschreiber oder Gamer, die immer wieder und auch nicht zimperlich auf die gleichen Tasten hauen. Preislich sind sie allerdings auch teurer und darin dürfte auch hier der Grund liegen, wieso auf ABS zurückgegriffen wurde. Etwas enttäuschend ist, das das Kabel der K70 Core nicht abnehmbar ist. Hier würden wir uns wünschen das Tastaturkabel generell immer abnehmbar wäre, schon alleine damit man sie im falle eines Defektes oder einer nötigen Verlängerung einfach austauschen kann. Bis dahin bietet die K70 Core also Standardkost. Besonders und auch ins Auge stechend hingegen ist der oben links angebrachte Drehregler, der bei Corsair zum Multifunktionsrad aufgewertet wurde. Es handelt sich hier nicht nur um den typischen Laustärkeregler, den man von vielen Tastaturen kennt, sondern er besitzt zusätzlich auch noch eine Druck Funktion als Taster, ähnlich wie Mausräder. So kann das Drehrad gleich mit verschiedenen Funktionen über die ICUe Software belegt werden. In der Standardbelegung ist ein Druck auf das Rad mit Mute belegt, kann aber auch jede beliebige andere Funktion übernehmen. Betätigt man die Tastenkombination FN+F12 so kann man durch fünf verschiedene "Dial-Modes" schalten, die durch eine LED in den Farben weiß, rot, grün, gelb, blau angezeigt werden. Dabei wird die Funktion des Rads durch folgende Modi durchgeschaltet: Laustärkereglung, Hintergrundbleuchtung, vertikales Scrollen, Horizontales Scrollen und Zoom. Das Rad kann damit abwechselnd für jede dieser Funktionen genutzt werden. Zusätzlich gibt es natürlich noch andere Sondertasten, so kann FN+F2 zum Beispiel genutzt werden um durch die verschiedenen Hardware oder Software-Profile der Tastatur zu schalten. Auch diese werden dann mit einer farblichen LED angezeigt. Helligkeit, Stop/Pause, Next Track, Last Track, sind weitere Möglichkeiten über die F-Tasten Sonderfunktionen auszulösen. Im oberen Bereich der Tastatur findet sich auch noch ein Media Button, der mit dem ICUe Symbol versehen ist. Dieser ist Standard mit Play/Pause belegt, kann aber auch beliebig konfiguriert werden. Die mitgelieferte Handballenauflage kann optional an der K70 Core genutzt werden und besteht aus schwarzem geriffelten Kunststoff. Auch Corsair ist mittlerweile komplett von irgendwelchen Softtouch-Oberflächen abgewandert. Zum Glück, da sowohl die Haltbarkeit als auch Reinigung dieser immer ein riesen Problem war. Die Auflage wird einfach magnetisch von unten an die Tastatur angehaftet und hält dann erstaunlich gut und verrichtet ihren Dienst einwandfrei. Optisch und funktional wird die Tastatur durch die Auflage deutlich aufgewertet. Betrachtet man die K70 Core von unten, so finden sich hier bis auf ein recht schickes Design und die beiden stabilen Aufstellfüßchen keine Besonderheiten. Die Rückseite bietet keine Kabelkanäle hat aber ausreichend Gummierungen damit die Tastatur nicht zu leicht weg rutscht. Das Aufstellen der Tastatur hebt den Winkel nur leicht an, so dass Handballenauflage und Tastatur in einer Linie laufen. Ergonomisch gibt es da nichts zu beanstanden, obwohl sicherlich eine zweistufige Anhebung generell wünschenswert ist. Lieferumfang und technische Daten Die K70 Core wird passend zu ihrem Namen essentiell ausgestattet und kommt ohne viel Schnick-Schnack. Geliefert wird die Tastatur mit Handballenauflage und einem kleinen Handbuch. Technische Spezifikationen

Corsair K70 RGB Pro Formfaktor Gesamtgröße Abdeckung oben Aluminiumplatte Boden Kunststoff Schallabsorbierender Schaumstoff EVA-Schaum Kofferschaum EVA-Schaum Farbvariante Schwarz Tastenkappen (NA-Layout) ABS Double shot Tastenkappen (Nicht-NA-Layout) ABS Paint Hintergrundbeleuchtung Individuell LED-beleuchtet und pro Taste programmierbar LED-Farbe RGB Keyswitches CORSAIR Red lineare mechanische Schalter, 45 g Betätigungskraft, 1,9 mm Betätigungsweg, 4 mm Gesamtweg, garantiert für 70 Millionen Tastenanschläge Connectivity USB 3.0 Type-A Matrix Full key rollover (NKRO) mit 100% anti-ghosting USB Polling Rate bis zu 1,000Hz hyper-polling On-Board Profiles 5 Media Control Hotkey*1 Brightness Control FN shortcuts/Rotary dial Windows Lock Key FN shortcut Höhenverstellbar Ja Plug and Play Betrieb Ja Konsolenkompatibilität Xbox One, Xbox Serie X|S, PlayStation 4,5 Kabel 1,8 m / 6 ft, USB Typ-C auf Typ-A, schwarz Weiter: Weiter: Software und Beleuchtung Inhaltsverzeichnis:

