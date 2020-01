Straight Power 11 Platinum: Neuauflage des beliebten Netzteils von be quiet!

Dienstag, 21. Jan. 2020 20:00 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Das Straight Power 11 Netzteil konnte bereits in unserem Test von 2017 überzeugen und sich sowohl den Excellent-Hardware- als auch Silent-Award verdienen.

Mit der Neuauflage des Netzteils will be queit! an den Tugenden der Netzteilserie festhalten und gleichzeitig die Effizienz erhöhen. Das neue Straight Power 11 Platinum kann mit einer 80-PLUS-Platinum-Zertifizierung aufwarten und bietet einen Wirkungsgrad von 94,1 Prozent bei 230 Volt. Durch die bessere Effizienz des Netzteils soll eine insgesamt geringerer Energieverbrauch und damit einhergehend bessere Kühlung erzielt werden, was wiederum in eine geringere Geräuschkulisse umgemünzt werden konnte.

Das Vollmodularenetzteil bietet alle verfügbaren Schutzschaltkreise inklusive Überstromschutz (OCP), Überspannungsschutz (OVP), Unterspannungsschutz (UVP), Kurzschlussschutz (SCP), Überlastschutz (OPP) und Überhitzungsschutz (OTP).

Das neue Straight Power 11 Platinum wird in verschiedenen Varianten mit 550 bis 1.200 Watt maximaler Ausgangsleistung für Preise zwischen 125 und 239 Euro angeboten.