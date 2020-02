OPPO stellt Reno2 und Reno2 Z offiziell in Deutschland vor

Dienstag, 11. Feb. 2020 20:00 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

OPPO ist einer der größten Smartphone-Hersteller der Welt, bedingt durch den geringen Vertrieb in Deutschland, ist das Unternehmen hierzulande allerdings noch nicht sonderlich bekannt.

Mit dem Reno 2 und dem Reno 2 Z hat OPPO nun zwei Smartphones vorgestellt, welche ab sofort auch in Deutschland erhältlich sind. Der Hersteller bedient sich dabei an den bekannten Technik-Vertriebspartnern und bietet die Smartphones über die bekannten Händler Amazon, Cyberport, Expert, MediaMarkt, mobilcom-debitel, 1&1, OTTO, Saturn und yourfone in Deutschland an.

Bei dem Reno2 handelt es sich um zwei High-End-Smartphones mit Qualcomm SDM730G und jeweils acht Gigabyte Arbeitsspeicher sowie 256 Gigabyte Datenspeicher. Als Betriebssystem kommt ColorOS 6.1 aus Basis von Android 9 zum Einsatz. Die Akkukapazitäten liegen bei 4.000 mAh und die 6,5 Zoll großen AMOLED-Displays lösen mit 2.400 x 1.080 Bildpunkten auf. Auf der Rückseite befinden sich gleich vier Sensoren mit insgesamt 71 Megapixeln und die Front-Kamera löst mit 16 Megapixeln auf.

Die Modelle unterscheiden sich vor allem an der Pop-Up-Kamera, welche anders umgesetzt sind. Preislich liegen die Smartphones zwischen 350 und 450 Euro.