Telekom: Magenta-TV-Stick mit 4K und Disney-Plus im Angebot

Die Telekom hat passend zum Start von Disney Plus mit dem Magenta-Stick einen 4K-Player auf Android-Basis mit HDR-Unterst├╝tzung im Angebot.

Die Telekom hat einen neuen 4K-TV-Stick im Angebot, welcher direkt mit dem Streaming-Dienst von Disney-Plus angeboten wird.

Mit dem Start von Disney Plus hat die Telekom ihr Angebot der Magenta-Tarife um eine 6-monatige Abo-Testphase erweitert. Aktuell müssen viele Kunden der Telekom allerdings auf die Freischaltung von dem Streaming-Dienst Disney Plus noch warten.

Für jeden der das Angebot der Telekom, wegen fehlenden Magenta-Vertrag nicht in Anspruch nehmen kann und auf der Suche nach einem TV-Stick ist, dürfte sich den neuen MagentaTV Stick mit UltraHD- sowie HDR-Unterstützung genauer ansehen.

Angeboten wird der Stick mit der MagentaTV-Plus-App sowie Disney Plus als Option in den ersten drei Monaten kostenlos. Danach schlägt MangentaTV-Plus mit 7,95 Euro im Monat zu buche. Disney Plus wird danach für zusätzlich 6,99 Euro im Monat angeboten.

Insgesamt kostet der Stick inklusive des Softwareangebots 69,99 Euro mit einer Lieferzeit von aktuell ein bis zwei Tagen. Das Angebot des MagentaTV Sticks ist bis zum 31. August 2020 gültig.