Am 7. Mai wird Microsoft weitere Details zu der kommenden High-End-Konsole Xbox Series X veröffentlichen.

Mit einem weiteren Event zu der Xbox Series X heizt Microsoft die Gerüchteküche um die kommende Konsole an.

In dem ersten Event zu der Xbox Serie X hat Microsoft bereits viele Details wie die hohe Rechenleistung von mehr als 12 Teraflops und hardwareseitiges Raytracing bestätigt. In dem kommenden Event werden deshalb erstmals konkrete Aussagen zu den Spielen für die Xbox Series X erwartet.

Am 7. Mai um 17:00 Uhr lädt Microsoft zu einer Live-Übertragung ein, in welche nicht nur Render-Trailer zu erwarten sind, sondern auch echtes Gameplay der Xbox Series X zu sehen sein wird. Als mögliche Release-Titel werden 'Watch Dogs Legion' von Ubisoft, 'The Elder Scrolls VI' von Bethesda, ein neuer Battlefield-Ableger erwartet, offiziell bestätigt wurden die Titel allerdings noch nicht.