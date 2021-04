Gewinnspiel: RGB-Ostereiersuche - Gewinne ein Premium-Netzteil von Seasonic

Montag, 05. Apr. 2021 00:33 - [rj]

Der Osterhase war auf TweakPC unterwegs und hat für euch tausende von RGB-Ostereiern versteckt. Selbst jeder Osterhase weiß, dass RGB vor allem die Performance von Hardware verbessert, aber unsere RGB-Ostereier können noch viel mehr, denn hinter einigen RGB-Ostereiern versteckt sich die Möglichkeit tolle Hardware zu gewinnen.

Wenn ihr ein entsprechendes Ei findet, dann müsst ihr dieses einfach nur anklicken und schon kommt ihr zu einem Formular, bei dem ihr euch für das Gewinnspiel zum passenden Produkt eintragen könnt. Eine kleine Hilfe, Eier mit Gewinnchance erkennt man vor allem daran, dass sie nicht rot sind und sie verstecken sich gerne auf Webseiten mit "passenden" Inhalten.

Seasonic spendiert für unsere RGB-Ostereiersuche sein bestes Netzteil. Mit dem Seasonic Prime TX 1000 Watt braucht ihr euch in den nächsten Jahren eher keine Gedanken über ein zu kleines oder zu ineffizientes Netzteil machen. Die Spannungsrgulation dieser Netzteile ist legendär, wir wir schon mehrfach bei uns in den Tests nachweisen konnten. Also auf gehts und das passende RGB-Ei gesucht!

Gewinn: Seasonic Prime TX 1000 Watt

Die PRIME-Serie hat immer eine herausragende Leistung gezeigt und ist im Laufe der Jahre zum Inbegriff für technologische Exzellenz und Qualität geworden. Diese dritte Generation der PRIME-Serie wurde nicht nur mit einem einheitlichen Namensschema, sondern auch mit einem aktualisierten allgemeinen Design und Anschlusskabeln auf den Markt gebracht. Da jedes neue Modell dieser PRIME-Serie seine eigenen Merkmale und Spezifikationen hat, finden Interessenten durch das Verständnis des One Seasonic-Prozesses eine optimierte Kaufberatung. Mehr Details zum Seasonic Prime TX findet man direkt auf Seasonic.com.

Einsendeschluss ist der 30.4.2021 - Gewinner werden per E-Mail unter der angegebenen E-Mail-Adresse/Forenaccount benachrichtigt.

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, die ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Mit der Registrierung zur Verlosung werden diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich anerkannt. Die Teilnahme an der Verlosung ist kostenlos. Die Teilnahmebedingungen können jederzeit von uns ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden. Ihre Registrierungsdaten unterliegen unseren Datenschutzregelungen. Wir behalten uns das Recht vor Teilnehmer ohne Angabe von Gründen auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die Versuchen die Verlosung in irgendeiner Weise zu manipulieren oder sich sonst einen nicht legalen Vorteil zu verschaffen. Wir behalten uns das Recht vor die Verlosung aus wichtigen Gründen vorzeitig zu beenden. Für Rechts- und/oder Sachmängel wird nicht gehaftet. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne Gewähr. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und erklären sich einverstanden, dass ihr Name/Forenname im Internet veröffentlicht wird. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Auszahlung oder Übertragung an Dritte der Preise ist nicht möglich. Ebenso ist der Preis vom Umtausch ausgeschlossen. Es gilt der übliche Haftungsauschluss unsere Webseite. Als Gerichtsstand ist Oberhausen vereinbart.