Gewinnspiel: RGB-Ostereiersuche 22 - Gewinne ein Bundle aus Gehäuse, Lüfter und Netzteil von be quiet!

Sonntag, 17. Apr. 2022 13:49 - [rj]

Macht euch also auf die Suche nach dem richitgen RGB-Osterei und dann winkt vielleicht eine Belohnung für euch. Wie geht das? Ganz einfach! Auf unserer Webseite findet ihr bunte Ostereier mit Hersteller-Logos in jeweils zwei Farben. Hinter jedem Ei befindet sich ein Link zu Webseiten auf TweakPC. Wenn ihr das richtige Ei findet, dann müsst ihr dieses einfach nur anklicken und schon kommt ihr zu einem Formular, bei dem ihr euch für das Gewinnspiel zum passenden Produkt eintragen könnt.

Was be quiet! für euch in ein RGB-Osterei hineingequetscht hat, das sucht seines gleichen, denn wenn ihr das richtige Ei von be quiet! findet, dann winkt euch die Chance auf folgendes Bundle:

Gewinn: Ein Set bestehend aus

1x Pure Base 500 DX White

1x LIght WINGS 140mm high-speed Tripple-Pack

1x Straight Power 11 FM 1000 Watt

Mit dem Bundle aus Gehäuse, Kühler und Netzteil kannst du deinem PC ein be quiet Rrundum-Update verpassen.

Das be quiet! Pure Base 500DX White steht im Zeichen von hohem Airflow und ist für höchste Performance und Kühlung optimiert.

Drei Light Wings 140mm PWM high-speed bieten mit beeindruckender Beleuchtung ein einzigartiges Erscheinungsbild, hohe Performance und leisen Betrieb für eine lebhafte und effiziente Kühlung.

Pure Power 11 FM 1000W steht für unvergleichliche Zuverlässigkeit und erstklassige Features wie modulares Kabelmanagement. Ob für die Konfiguration eines leisen Systems, die Aufrüstung eines bestehenden PCs oder den Bau eines Gaming-Systems mit übertakteter High-End Grafikkarte: Pure Power 11 FM 1000W bietet die bestmögliche Kombination von Features zum äußerst attraktiven Preis.

Noch eine kleine Hilfe!

Eier mit Gewinnchance erkennt man vor allem daran, dass sie nicht rot sind und der Osterhase verstecken sich ausschließlich auf Webseiten mit "passenden" Inhalten. Solltet ihr gar keine Ostereier sehen, dann liegt das eventuell daran, dass sich der Osterhase an Coockies verschluckt hat oder ihr einen Adblocker aktiviert habt. Benutzt also einfach einen anderen Browser oder löscht die TweakPC-Coockies im Browser.

Einsendeschluss ist der 30.4.2022 - Gewinner werden per E-Mail unter der angegebenen E-Mail-Adresse/Forenaccount benachrichtigt.

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, die ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Mit der Registrierung zur Verlosung werden diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich anerkannt. Die Teilnahme an der Verlosung ist kostenlos. Die Teilnahmebedingungen können jederzeit von uns ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden. Ihre Registrierungsdaten unterliegen unseren Datenschutzregelungen. Wir behalten uns das Recht vor Teilnehmer ohne Angabe von Gründen auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die Versuchen die Verlosung in irgendeiner Weise zu manipulieren oder sich sonst einen nicht legalen Vorteil zu verschaffen. Wir behalten uns das Recht vor die Verlosung aus wichtigen Gründen vorzeitig zu beenden. Für Rechts- und/oder Sachmängel wird nicht gehaftet. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne Gewähr. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und erklären sich einverstanden, dass ihr Name/Forenname im Internet veröffentlicht wird. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Auszahlung oder Übertragung an Dritte der Preise ist nicht möglich. Ebenso ist der Preis vom Umtausch ausgeschlossen. Es gilt der übliche Haftungsauschluss unsere Webseite. Als Gerichtsstand ist Oberhausen vereinbart.