Far Cry 3 kostenlos im Ubisoft Store

Freitag, 10. Sep. 2021 12:00 - [ar]

Ubisoft verschenkt derzeit den dritten Teil der 'Far Cry'-Serie als Download-Variante für den PC.

Am 7. Oktober 2021 erscheint mit 'Far Cry 6' der neueste Teil des beliebten Shooters im Palmen-Setting.

Passend zu dem neuen Release bietet Ubisoft den dritten Teil 'Far Cry 3' derzeit über die Ubisoft-Store als kostenlosen Download an. Bis zum 12. September kann der Titel kostenlos dem Ubisoft-Konto hinzugefügt werden.

Bei den Open-World-Shooter 'Far Cry 3' reist der Protagonist zu verschiedenen Inseln im Pazifischen Ozean und versucht Mitglieder einer Reisegruppe zu befreien, welche in die Hände von Piraten gelangt sind. Neben der Single-Player-Kampagne bietet 'Far Cry 3' auch einen separaten Koop-Modus. Das Spiel enthält zudem einige Rollenspielelemente wie das Sammeln von Erfahrungspunkten und die damit verbundene Freischaltung von bestimmten Talenten des Helden.