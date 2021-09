Star Wars Knights of the Old Republic: Remake für PC und PlayStation 5 geplant

Freitag, 10. Sep. 2021 13:00 - [ar]

Der RPG-Klassiker 'Star Wars Knights of the Old Republic' soll als Remake für den PC und die PlayStation 5 neu aufgelegt werden.

Sony hat eine neue Version von 'Star Wars Knights of the Old Republic', kurz KOTOR, angekündigt. Das Spiel gilt als eines der beliebtesten Sci-Fi-Rollenspiele und hat bereits Kult-Status erlangt.

Entwickelt wird das Remake dabei von Studio Aspyr, welches bereits an der iOS-Portierung des Klassikers gearbeitet hat. Mit einer kompletten Neuentwicklung soll das Remake nicht nur neue und schönere Texturen spendiert bekommen, sondern von Grund auf neu entwickelt werden. Während die Story wohl keine größeren Änderungen erfährt, dürften die Kämpfe überarbeitet werden.

Unklar ist, wann 'Star Wars Knights of the Old Republic' als Remake für die PlayStation 5 und den PC erscheinen wird. Das ursprüngliche Spiel 'Star Wars Knights of the Old Republic' erschien 2003 und wurde von Bioware entwickelt.