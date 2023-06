Star Wars Outlaws: Ubisoft arbeitet an neuem Open-World-Spiel

Montag, 12. Jun. 2023 09:13 - [ar]

Die Geschichte von "Outlaws" soll sich im Star-Wars-Universum auf der Zeitlinie zwischen Episode 5 und Episode 6 der Filme ereignen. Als Hauptfigur wird die Kleinganovin "Kay Vess" vorgestellt, welche bislang noch in keinem Teil der Star-Wars-Reihe erwähnt wurde.

Der erste Trailer zeigt von dem eigentlichen Spiel wohl keine Spielszenen, sondern nur Zusammenschnitten verschiedener Videosequenzen. Entwickelt wird "Star Wars Outlaws" von Massive Entertainment zusammen mit LucasFilm Games, welche auch die Rechte der Spiele der "Star Wars"-Marke innehalten. Massive Entertainment ist unter anderem für die Entwicklung von "Far Cry 3" und "Tom Clancy’s The Division 1&2" bekannt geworden. Seit 2019 hat das Entwicklerstudio aus Schweden allerdings keinen Titel mehr veröffentlicht. Für "Star Wars Outlaws" werden zudem noch Entwickler mit Erfahrungen und Handhabung der "Snopdrow-Engine" gesucht, was darauf schließen lässt, dass das Spiel auf der gleichen Engine basieren wird, wie "Tom Clancy’s The Division"

Offiziell bestätigt wurde noch nicht, dass es sich bei "Star Wars Outlaws" um ein Open-World-Spiel handeln wird, allerdings soll sich ein Open-World-Spiel im Star-Wars-Universum bereits seit 2021 bei Ubisoft in Entwicklung befinden.

Neben "Star Wars Outlaws" sollen aber noch mehrere "Star Wars"-Spiele in den kommenden Jahren erscheinen. Bereits bestätigt wurde, dass auch Quantic Dream, das Entwicklerstudio von "Heavy Rain" an einem Spiel im Star-Wars-Universum arbeitet. Mit "Star Wars Eclipse" soll ein Action-Adventure geplant sein, welches rund 200 Jahre vor Episode 1 der Film-Reihe spielt. Einen Release-Termin für Star Wars Eclipse", welches bereits 2021 erstmals angekündigt wurde, gibt es bislang aber noch nicht.