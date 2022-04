Return to Monkey Island: Ron Gilbert kündigt neuen Spiel für 2022 an

Mittwoch, 06. Apr. 2022 09:25 - [ar]

Am 1. April hat Ron Gilbert die Arbeiten an einem neuen Teil der 'Monkey Island'-Serie angekündigt, wie sich nun herausstellt, handelte es sich dabei nicht um einen Aprilscherz.

Die Berichtserstattung an und um den 1. April gestaltet sich in jedem Jahr besonders knifflig. Selbst Inhalte von vermeintlich serösen Quellen, können an diesem Tag nicht ohne weiteres verifiziert werden, da vermeintliche Informationen oder auch Fake-News einfach als „Scherz“ am folgenden Tag revidiert werden.

Der Entwickler Ron Gilbert hat sich diesen Umstand zunutze gemacht und einen neuen Teil der beliebten 'Monkey Island'-Serie mit dem Namen 'Return to Monkey Island' angekündigt. Bedingt durch das Veröffentlichungsdatum am 1. April 2022 wurde die Meldung von einem Großteil der Presse nicht aufgenommen und nicht weiter beachtet.

Mit einem nun veröffentlichten Teaser-Video sowie der Bestätigung von Lucasfilm Games bekommt die Ankündigung nun auch die entsprechende Aufmerksamkeit. In dem kurzen Teaser-Video wird lediglich das Spiel für 2022 angekündigt. Konkrete Details zu dem Spiel wurden noch nicht bekannt gegeben, erfahrungsgemäß dürfte es sich aber um ein klassisches Point-and-Click-Adventure handeln, wenn Ron Gilbert die Entwicklung übernimmt.

Der erste Teil der 'Monkey Island'-Serie 'The Secret of Monkey Island' gilt als Meilenstein der Videospielgeschichte. Das bereits 1990 veröffentlichte Spiel konnte als Point-and-Click-Adventure sowohl mit neuen Aktionsmöglichkeiten als auch einer sehr humorvollen Handlung aufwarten. Das Spiel wurde in verschiedenen Varianten später neu aufgelegt. Die 2009 veröffentlicht FullHD-Variante konnte mit handgemalten Grafiken sowie einer überarbeiten Steuerung und auch einem neuen Soundtrack die Fans sowie Fachpresse begeistern.