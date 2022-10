ARM Immortalis-GPU übertrifft Apple A16 Bionic

Die Immortalis-GPU von ARM soll die künftig stärkste Grafikeinheit für Smartphones und Tablets werden.

Erstmals verbaut wird die GPU in dem neuen Dimensity-9200-SoC von MediaTek, welcher im GFXBench getestet wurde. Aktuell kann lediglich bestätigt werden, dass die Immortalis-GPU mit elf Kernen arbeiten wird und als Grafikeinheit bei dem System-on-a-Chip von MediaTek zum Einsatz kommen wird. In welchen Smartphones oder anderen technischen Geräten der Dimensity 9200 verbaut wird, ist noch unklar.

In dem GFXBench Manhatten 3.1 mit 1080p im Offscreen-Modus schafft das Dimensiry-9200-SoC mit Immortalis-GPU beindruckende 228 FPS, in Manhatten 3.0 sogar 328 FPS. Der Apple A16 Bionic, welcher im neuesten iPhone 14 Pro verbaut wird, kann in den Benchmark 192 FPS (Manhatten 3.1) respektive 290 FPS (Manhatten 3.0) erreichen. De Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 mit Adreno 730-GPU kommt hingegen auf nur 204 Bilder bei dem Manhatten 3.0 Benchmark.

Der neue MediaTek Dimensity 9200 wird voraussichtlich am Dienstag, dem 8. November 2022 offiziell vorgestellt. MediaTek hat bereits für den Tag zu einem Launch-Event eingeladen. Erwartet wird ein leistungsstarker System-on-a-Chip auf ARM-Basis mit Cortex-X3-Kernen, welche mit bis zu 3,05 GHz zu Werke gehen.

Die Immortalis-GPU könnte nicht nur in dem MediaTek Dimensity 9200 verbaut werden, sondern auch als GPU bei dem kommenden Snapdragon 8 Gen 2 von Qualcomm zum Einsatz kommen. Bislang ist unklar, welche GPU Qualcomm in der zweiten Generation des Snapdragon-8-SoCs verbauen wird. Die Mali G715-GPU verspricht mit rund 40 Prozent mehr Leistung als die Vorgängergeneration ein wohl nicht ganz so leistungsstarke Grafikeinheit wie die Immortalis-GPU zu werden.