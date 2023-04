Gewinne ein NZXT Set aus Maus, Tastatur und Mirko - Ostergewinnspiel

Sonntag, 09. Apr. 2023 23:13 - [rj]

Der Osterhase war wieder einmal auf TweakPC unterwegs und hat für euch tausende von RGB-Ostereiern versteckt. Überall in unseren News und Artikel könnt ihr diese mit etwas Glück finden. Eigentlich sind sie kaum zu übersehen.

Denn die RGB-Ostereier sind ganz einfach daran zu erkennne, dass sie wunderbar bunt sind und mit Herstellerlogos als Aufdruck daher kommen. Und wie ihr euch denken könnt, steht jedes RGB-Osterei für einen Preis des passenden Herstellers, den ihr gewinnen könnt. Alle Details findet ihr hier.

Noch ein kleiner Hinweis: Der Osterhase versteckt Eier gerne auf Seiten mit zum Hersteller passenden Themen. Unsere letzten Tests zum Thema:

Macht euch also auf die Suche nach einem RGB-Osterei und gewinnt ein Set:

NZXT Funktion Mini Tastatur TKL + Lift Maus + Capsule Mini Mic + NZXT Mauspad

Mit dem einzigartigen MiniTKL Formfaktor sind alle 87 Tasten einer konventionellen Tenkeyless-Tastatur auf beeindruckende Weise in einem kleinstmöglichen Format untergebracht – und es ist sogar gelungen, eine zusätzliche spezielle Makrotaste unterzubringen.

MX-kompatible 5-polig Hot-Swap-fähige Tastensockel für den Austausch mechanischer Switches

Das Standard-Design der unteren Tastaturzeile ermöglicht die Montage beliebiger Standard-Keycaps aus dem Zubehörhandel.

Robuste Aluminium-Abdeckung und flaches, minimalistisches Design

CAM-Unterstützung und leicht anpassbare RGB-Anpassung für jede Taste, Makrosteuerung und Lichteffekte mit vier integrierten Profilen

Abnehmbares USB-C-Kabel – für individuelle Kabel vorbereitet

Das leichte Design und das widerstandsarme Kabel ermöglichen schnelle Bewegungen, während der optische Spitzensensor für eine präzise Leistung im Spiel sorgt.

67 g leichte Konstruktion für bessere Kontrolle

Optischer Sensor PixArt 3389 mit bis zu 16.000 DPI für akkurate In-Game-Performance

Paracord-Kabel für widerstandsarme Bewegung

Mechanische Omron-Switches für Langlebigkeit

Für epische Callouts sorgen erstklassiger Sound und einfaches Plug-and-Play für reibungsloses Streaming in einem kompakten Format.

Kompaktes, hochauflösendes USB-Mikrofon speziell für Gaming, Streaming und Content Creation

24-Bit-Tiefe und 48-kHz-Abtastrate in Studioqualität erfassen deine Stimme mit optimaler Klarheit.

Kompakter Formfaktor schafft wertvollen Platz auf dem Schreibtisch oder am Ende des Schwenkarms.

Die nierenförmige Richtcharakteristik mit integriertem Pop-Filter blockiert unerwünschte Hintergrundgeräusche.

Nutze vorkonfigurierte Einstellungen oder nimm eigene Konfigurationen wie Lautstärkemischung und Mikrofonüberwachung mit der NZXT CAM-Software vor.

Neigbarer Ständer für unterschiedliche Winkel. Gewinde und Adapter integriert

Der Mikrofonarm fügt sich nahtlos in jedes Setup ein. Die reibungslose Bewegung der Arme macht das Einstellen einfach und das versteckte Kabelmanagement sorgt für eine saubere Führung von USB- und XLR-Kabeln. Dank verborgener Federn, die eine flüsterleise Bedienung ermöglichen, genießt du ein unterbrechungsfreies Gaming-Erlebnis.

Reibungslose Bedienung ohne Festziehen

Verborgene Federn eliminieren Quietschgeräusche

Fach zur sauberen Aufbewahrung von USB- und XLR-Kabeln

Mit fast allen Mikrofonen kompatibel

Einfache Out-of-the-Box-Installation

Einsendeschluss ist der 16.4.2023 oder wenn alle versteckten Ostereier gefunden wurden - Gewinner werden per E-Mail unter der angegebenen E-Mail-Adresse/Forenaccount benachrichtigt.

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, die ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Mit der Registrierung zur Verlosung werden diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich anerkannt. Die Teilnahme an der Verlosung ist kostenlos. Die Teilnahmebedingungen können jederzeit von uns ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden. Ihre Registrierungsdaten unterliegen unseren Datenschutzregelungen. Wir behalten uns das Recht vor Teilnehmer ohne Angabe von Gründen auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die Versuchen die Verlosung in irgendeiner Weise zu manipulieren oder sich sonst einen nicht legalen Vorteil zu verschaffen. Wir behalten uns das Recht vor die Verlosung aus wichtigen Gründen vorzeitig zu beenden. Für Rechts- und/oder Sachmängel wird nicht gehaftet. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne Gewähr. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und erklären sich einverstanden, dass ihr Name/Forenname im Internet veröffentlicht wird. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Auszahlung oder Übertragung an Dritte der Preise ist nicht möglich. Ebenso ist der Preis vom Umtausch ausgeschlossen. Es gilt der übliche Haftungsauschluss unsere Webseite. Als Gerichtsstand ist Oberhausen vereinbart.