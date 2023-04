Streamplify Streaming-Zubehör gewinnen - Ostergewinnspiel

Montag, 10. Apr. 2023 16:30 - [rj]

Der Osterhase war wieder einmal auf TweakPC unterwegs und hat für euch tausende von RGB-Ostereiern versteckt. Überall in unseren News und Artikel könnt ihr diese mit etwas Glück finden. Eigentlich sind sie kaum zu übersehen.

Die RGB-Ostereier sind ganz einfach daran zu erkennne, dass sie wunderbar bunt sind und mit Herstellerlogos als Aufdruck daher kommen. Und wie ihr euch denken könnt, steht jedes RGB-Osterei für einen Preis des passenden Herstellers, den ihr gewinnen könnt. Alle Details findet ihr hier.

Noch ein kleiner Hinweis: Der Osterhase versteckt Eier gerne auf Seiten mit zum Hersteller passenden Themen. Unsere letzten Artikel zum Thema:

Macht euch also auf die Suche nach einem RGB-Osterei und gewinnt ein Set aus:

Streamplify MOUNT ARM

MOUNT ARM verfügt über eine einzigartige Zubehörschuh-Montageschiene, die verschiedene Geräte, wie Kameras und Leuchten, unterstützt. Die robuste Konstruktion kann eine maximale Last von 2,5 kg unterstützen. 360-Grad-Drehung und 210-Grad-Winkelanpassung ermöglichen eine flexible Positionierung und einfache Anpassung.

Integrierte Zubehörschuh-Montageschiene unterstützt Geräte, wie Kameras oder Leuchten

Robuste Konstruktion unterstützt eine Last von bis zu 2,5 kg

Vertikal und horizontal auf bis zu 75 cm ausziehbar

360-Grad-Drehung für einfache Anpassung

210-Grad-Winkelanpassung für flexible Positionierung

Streamplify HUB DECK 5

USB-Hub mit 5 USB-Ports mit RGB-Beleuchtung und individuellen Ein-/Austasten für jeden USB-Steckplatz. Wählen Sie aus 7 austauschbaren Tastenkappen zur Anpassung Ihres Hub entsprechend Ihren einzigartigen Vorlieben und Ihrem Style. RGB-Lichtmodi, die über die RGB-Steuertaste kontrolliert werden können, verleihen Ihrem System einen stilvollen Flair.

7 austauschbare Tastenkappen

Individuelle Abschalttasten für jeden USB-Steckplatz

Kabelklemme zur komfortablen Kabelverwaltung

Stylishe RGB-Beleuchtungsmodi

USB-3.0-Port x 4

Schnelles Aufladen über einen USB-Port mit 2A

Plug-and-Play – Keine Treiber erforderlich.

Streamplify GLOW LIGHT 14 Softlight

GLOW LIGHT 14 ist darauf ausgelegt, durch indirektes Licht sanfte Umgebungsbeleuchtung zu bieten. Sein ultradünnes Profil spart kostbaren Platz auf dem Schreibtisch und lässt sich mit einer Tischklemme mühelos an Tischen mit einer Dicke von bis zu 68 mm montieren. Dies macht es zu einer komfortablen und stilvollen Beleuchtungslösung für jeden Tisch und Arbeitsbereichs.

Wählen Sie entsprechend Ihren Anforderungen und Vorliegen zwischen 4 Farbtemperaturmodi und 20 Helligkeitsstufen.

Konzipiert für indirektes Licht, das eine sanfte Umgebungsbeleuchtung liefert

Steuerung über rückseitiges Touchpanel und kabellose Fernbedienung

Ultradünnes Profil spart kostbaren Platz auf dem Schreibtisch

Tischklemme zur Montage an Tischen mit einer Dicke von bis zu 68 mm

CRI ≥ 90 liefert natürliche und lebendige Beleuchtung

4 Farbtemperaturmodi

Einsendeschluss ist der 16.4.2023 oder wenn alle versteckten Ostereier gefunden wurden - Gewinner werden per E-Mail unter der angegebenen E-Mail-Adresse/Forenaccount benachrichtigt.

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, die ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Mit der Registrierung zur Verlosung werden diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich anerkannt. Die Teilnahme an der Verlosung ist kostenlos. Die Teilnahmebedingungen können jederzeit von uns ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden. Ihre Registrierungsdaten unterliegen unseren Datenschutzregelungen. Wir behalten uns das Recht vor Teilnehmer ohne Angabe von Gründen auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die Versuchen die Verlosung in irgendeiner Weise zu manipulieren oder sich sonst einen nicht legalen Vorteil zu verschaffen. Wir behalten uns das Recht vor die Verlosung aus wichtigen Gründen vorzeitig zu beenden. Für Rechts- und/oder Sachmängel wird nicht gehaftet. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne Gewähr. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und erklären sich einverstanden, dass ihr Name/Forenname im Internet veröffentlicht wird. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Auszahlung oder Übertragung an Dritte der Preise ist nicht möglich. Ebenso ist der Preis vom Umtausch ausgeschlossen. Es gilt der übliche Haftungsauschluss unsere Webseite. Als Gerichtsstand ist Oberhausen vereinbart.

