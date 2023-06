Caseking: Neue Aktion zu ekwb-Produkten zum 20. Geburtstag

Dienstag, 06. Jun. 2023 09:48 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Caseking* bietet im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums bis zum 16. Juni 2023 die Produkte von ekwb besonders günstig an.

Das komplette Jahr über feiert Caseking das 20-jährige Jubiläum. In unregelmäßigen Abständen bietet der Hersteller in Kooperation mit verschiedenen Marken, einige Produkte besonders günstig für seine Kunden an.

In dem aktuellen Zeitraum vom 05.06. bis 16.06.2023 werden über Caseking.de die Produkte des Herstellers ekwb zu einem besonders günstigen Preis angeboten. Anstatt einzelne Produkte günstiger anzubieten, bietet Caseking auf das komplette Sortiment von ekwb einen Rabatt von 10 Prozent an.

Über den Gutschein "EKWB-10" werden alle Produkte des Herstellers in dem Warenkorb bei Caseking um 10 Prozent rabattiert. Die Aktion gilt dementsprechend für alle Produkte inklusive den Neuerscheinungen wie dem EK-Quantum Impule 120 D-RGB PWM Lüfter oder der EK-Mana G2 PC-O11D EVO DDC D-RGB Distro Plate. Eine Auswahl der EKWB-Produkte hat Caseking bereits zusammengestellt, allerdings lässt sich der Gutscheincode auf alle Produkte des Herstellers im Shop von Caseking anwenden.

Caseking bietet dabei eine Vielzahl von EK Water Blocks an, in dem aktuellen Sortiment finden sich dabei mehr als 900 Produkte des Herstellers.

Für den Rabatt auf die ekwb-Produkte muss der Gutscheincode "EKWB-10" dabei im Warenkorb manuell eingegeben werden.