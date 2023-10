Caseking 20 Jahre: Neue Rabatt-Aktion auf iFixit-Produkte

Mittwoch, 04. Okt. 2023 18:12 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

In den nächsten zwei Wochen bis zum 15. Oktober 2023 bietet Caseking* in der 20-Jahre-Jubiläums-Aktion die Produkte von iFixit rabattiert an.

Ganz nach dem Motto: „Warum wegwerfen, wenn es sich reparieren lässt?“ bietet Caseking die Produkte von iFixit bis zum 15. Oktober zu einem besonders günstigen Preis an.

Je nach Toolkit bietet der Online-Händler bis zu 38 Prozent Rabatt wie etwa auf den Mako 64 Bit Driver Kit + Mahi Driver Kit an. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 74,80 Euro, mit einem Rabatt von 34 Prozent kann das Reparier-Kit für 49,90 Euro erworben werden. Das Bundle besteht dabei aus gleich zwei Reparatur-Sets mit magnetischen Schraubendrehern, die insgesamt 96 Bits und dazu passende Aufbewahrungskits enthalten.

Neben dem aktuellen Rabatt für die iFixit-Produkte will Caseking die Partnerschaft zu dem Unternehmen auch weiter ausbauen. Bereits auf November soll zu jedem King Mod System ein Mahi Driver Kit von iFixit kostenlos als Dreingabe mit dazugelegt werden. In Zusammenarbeit soll dabei ein spezielles Caseking-Kit mit Produkten von iFixit entstehen, welches beispielsweise das Logo des Online-Händlers aufweist.

In einem rund 13-minütigen Video geht Caseking auf die Produkte des Partners iFixit genauer ein und gibt einen tieferen Einblick, warum die Werkzeuge von iFixit überhaupt bei Caseking verwendet werden. Dabei werden auch kritische Themen wie die allgemeine Reparierbarkeit in der Tech-Branche angesprochen. Dank gesetzlicher Bemühungen in Europa und in den USA rückt das Thema in Verbindung mit Nachhaltigkeit immer wieder in den Fokus.

iFixit-Produkte bei Caseking.de*