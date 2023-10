Facebook und Instagram ohne Werbung: Bezahl-Abo für bis zu 13 Euro im Monat?

Wie das "Wall Street Journal" aus gut informierten Quellen erfahren haben will, soll Meta an einem kostenpflichtigen Abonnement für Facebook und Instagram in der EU arbeiten, welches den Anwendern ermöglichen soll, die Dienste auch ohne die Anzeige von Werbung zu nutzen.

Als mögliche Preisvorstellung für das Abonnement werden 13 Euro für den Kauf am Smartphone oder 10 Euro mit einer direkten Bestellung über Meta genannt, damit würde Meta die zusätzlichen Kosten der App-Store-Betreiber Apple und Google direkt auf die Kunden abwälzen.

Mit den geplanten Bezahl-Abos soll Meta auf die geänderte Datenschutz-Lage in der EU reagieren. Das Unternehmen musste in den vergangenen Jahren immer wieder mit Strafzahlungen wegen Verwendung von Daten der Nutzer und personalisierter Werbung entrichten, da die Weitergabe der Daten eigentlich nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Nutzers erfolgen darf. Die werbefreie Version soll den größten Bedenken von den Regulierungsbehörden Einhalt gebieten, da den Nutzern dann auch eine mögliche Alternative zu der Zustimmung zur Verwendung der Daten eingeräumt wird.

Die Preise für das Abonnement würde die aktuellen Einnahmen von rund 17,88 US-Dollar pro Nutzer, welche durch Werbung generiert wird, in etwa auffangen. Bislang wurden kostenpflichtige Abonnements von Meta für die eigenen Dienste strikt abgelehnt. Sollte der Vorschlag mit einem kostenpflichtigen Abonnement allerdings nicht angenommen werden, dürfte es für Meta schwierig werden, die eigenen Dienste in der EU immer noch gewinnbringend ohne die Zustimmung zur Verwendung der personenbezogenen Daten der Nutzer kostenlos anzubieten.