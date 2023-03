MSI Make Your Play: Neue Aktion für individuelles Seitenpanel des MEG Trident X2 13th

Der MEG Trident X2 13th Desktop-PC stellt das aktuelle Flaggschiff der kompakten Desktop-PCs von MSI dar und bietet in der Standard-Variante eine eher schlichte linke Seitenabdeckung.

Wer Interesse an einem selbst gestalteten linken Seitenteil hat, kann an der Aktion "Make Your Play" noch bis zum 30. April 2023 teilnehmen. MSI erlaubt dabei die individuelle Gestaltung eines linken Seitenteils mit einem Schriftzug, einem Bild oder einem Design nach den eigenen Vorstellungen. Die Teilnehmer können dann die angepasste Seitenwand als Vorschaubild herunterladen und dieses auf den sozialen Netzwerken teilen. Von den eingestellten Designs werden die erste 30 Seitenteile ausgewählt und den Teilnehmern zu geschickt. Die Aktion endet dementsprechend, wenn alle 30 Seitenteile design wurden oder der das Ende des Aktionszeitraums erreicht ist. Teilnehmen dürfen dabei alle Käufer eines MEG Trident X2 13th, welche eine Rechnung des Systems in dem Zeitraum vom 27. September bis 30. April 2023 vorweisen können.

Als Einschränkung bei der Gestaltung wird allerdings darauf hingewiesen, dass die Bilder nicht urheberrechtlich bedenklich, beleidigend, belästigend oder erniedrigend sein oder anderweitig gegen die guten Sitten verstoßen dürfen.

Der MEG Trident X2 13th wird mit Core i9-13900KF, 64 Gigabyte DDR5-RAM, 2-TB-M.2-PCIe-SSD und 1 TB-HDD sowie GeForce RTX 4090 mit 24 GB GDDR6X-Speicher als absoluter High-End-Gaming-PC angeboten. Aktuell wird der Gaming-PC nur Online bei MediaMarkt.at für einen Preis von 5.999 Euro gelistet.