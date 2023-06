Preise für GPU-VRAM so günstig wie noch nie

Die Preise von GDDR6-RAM sollen pro 8 GB bei nur noch etwa 25 US-Dollar liegen und damit noch einmal deutlich günstiger sein als noch im Februar des aktuellen Jahres.

Nichtsdestotrotz haben sich den Grafikkartenhersteller AMD und Nvidia sich dazu entschlossen bei den Mittelklasse-Grafikkarten nur auf 8-GB-VRAM zu setzen, anstatt standardmäßig auf 16 GB aufzurüsten. Vor allem die Preise von Grafikkarten mit beiden Speicherkonfigurationen wirken von den Herstellern aus der Luft gegriffen.

Nvidia hat bereits angekündigt die GeForce RTX 4060 Ti sowohl mit 8 GB GDDR6-Speicher als auch mit 16 GB anzubieten. Der Preisunterschied der Grafikkarten soll bei rund 100 US-Dollar liegen, was in Anbetracht der Preis von 25 US-Dollar für 8GB GDDR6-Speicher etwas hochgegriffen wirkt, auch wenn die Produktion noch für die andere Speicherkonfiguration noch angepasst werden muss, was noch auf den Preis aufgeschlagen werden muss.

Die aktuellen GDDR6-Preise sollen zudem die schwache Nachfrage nach GPUs widerspiegeln da viele Spieler angesichts der hohen Grafikkartenpreise an ihren bisherigen Grafikbeschleunigern festhalten und weiter den Markt beobachten. Zudem wird der Gebrauchtmarkt noch immer von leistungsstarken Mining-Grafikkarten geflutet, welche die Preise weiter drücken.

Bei den genannten Preisen für GDDR6-Speicher soll es sich allerdings um Spotmarkt-Preise handeln, welche nur Anbietern zur Verfügung stehen, welche enorm hohe Mengen der Speicher abnehmen. Darüber hinaus können Grafikkarten nur mit erheblichem Aufwand und Software-Engineering mit mehr Speicher als vom Hersteller vorgesehen bestückt werden, sodass dies nicht als Alternative angesehen werden kann.

Derzeit bleibt lediglich zu hoffen, dass die Grafikkartenhersteller bei den kommenden Grafikkarten etwas spendabler mit dem VRAM-Speicher umgehen und auch Mittelklasse-Grafikkarten mit mehr als 12 Gigabyte ausrüsten, sodass auch die flüssige Darstellung von Spielen in der 4K-Auflösung bei mehr Grafikkarten möglich wird.