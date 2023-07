GeForce RTX 4060 Ti mit M.2-PCIe-4.0-SSD-Slot: Neue Konzept-Grafikkarte von Asus

Mit einer Konzept-Grafikkarte zeigt Asus eine Möglichkeit, die ungenutzten Lanes der GeForce RTX 4060 Ti sinnvoll auszureizen. Die neue GeForce RTX 4060 Ti von Nvidia wird nur über acht Lanes des PCI-Express-4.0-Standards an das System angebunden, wird die Grafikkarte allerdings in einem PCIe-4.0-x16-Slot installiert, könnte die Bandbreite des Slots noch von einem zusätzlichen M.2-SSD genutzt werden.

Die Konzept-Grafikkarte bietet dementsprechend auf der Rückseite einen zusätzlichen M.2-Slot für eine PCIe-4.0-SSD mit einer Standardlänge von 80 Millimetern. Die Grafikkarte besitzt dafür eine spezielle Aussparung auf der Rückseite der Backplate, sodass die M.2-SSD direkt in die Grafikkarte eingesetzt werden kann. Asus macht sich dabei den Kühler der Grafikkarte zunutze, um auch die verbaute SSD, in Fall der Präsentation mit einer Samsung 980 Pro 2 TB, zu kühlen. Asus gibt dabei an, dass die SSD rund 10 Grad kühler gehalten werden kann als bei der Installation in einem Mainboard-Slot ohne zusätzliche Kühlung. Dank der starken Belüftung durch die Grafikkarte, kann so die Leistung der M.2-SSD, trotz der Nähe zu dem GPU-Chip, in dieser Konstellation hochgehalten werden.

Die Grafikkarte selbst benötigt unter Last maximal 160 Watt, sodass über den zusätzlichen 8-Pin-PCIe-Anschluss auch die SSD mit ausreichend Strom versorgt werden kann. Da die Grafikkarte selbst nur vier Lanes des PCI-Express-4.0-Standards benötigt, wird weder die Leistung der Grafikkarte noch die Leistung der M.2-SSD durch die Verwendung des Grafikkartenslots gemindert.