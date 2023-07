Chieftec Garantieverlängerung - Polaris Pro & Polaris 3.0 Netzteile bekommen 5 Jahre Garantie

Mittwoch, 26. Jul. 2023 23:05 - [rj]

Das Netzteil gehört mit zu den wichtigsten Komponenten im PC, denn wenn es hier Probleme gibt, dann betrifft das gleich alle Kompnenten. Nicht nur bei der Effizienz sondern insbesondere auch beim Thema Schutzschaltungen gibt es massive Unterschiede zwischen Netzteilen.

Es emphiehlt sich daher immer auf Netzteile von bekannten Markenherstellern zu setzen und zudem keinesfalls auf Produktvergleichswebseiten im Internet zu schauen, die zum Teil Modelle als "Top Auswahl", "Bestseller" oder "Autorentipp" anpreisen, die Sie garantiert nicht in ihrem PC haben wollen!

Chieftec war früher eine taiwanesische Firma, ist aber mittlerweile durch Übernahme der Geschäfte durch den deutschen Distributor Arena Electronic GmbH zu einem deutschen Unternehmen geworden, dessen Geschicke nun aus Düsseldorf gelenkt werden. Die Produkte orientieren sich zunehmend mehr am Europäischen Markt und so wundert es nicht, das man sich nun auch die Garantiezeit bei den Netzteilen vornimmt.

Chieftec beginnt damit die Herstellergarantie auf die neuen Netzteile der Polaris Pro und Polaris 3.0 Serien mit sofortiger Wirkung auf 5 Jahre anzuheben. Mit jetzt 5 Jahren Garantiezeit will man die Langlebigkeit und Qualität der ATX 3.0 Netzteile von Chieftec untermauen. Man erreicht damit zwar nicht die 10 Jahre, die bei anderen zu finden sind, allerdings sind 5 Jahre in der PC Industrie auch schon keine schlechte Ansage. Netzteile sind hier wirklich die Ausnahme was Garantiezeiten betrifft.

Die neuen Polaris Netzteile sind die ATX3 Nachfolger der Polaris-Serie von denen wir auch schon ein Modell bei uns im 850 Watt Modell bei uns in den Chieftec-Netzteil-Tests hatten. Ein Test der neuen Modelle folgt.

In den letzen Jahren ist ein kleiner Wettkampf zwischen den Herstellern entbrannt, welcher Anbieter die längsten Garantiezeiten bietet und das obwohl unter der Haube zum Teil die gleiche Technik steckt. Um das zu verstehen, muss man wissen, dass die Garantie gar nicht von dem eigentlich "Hersteller" (also der Fabrik, in der die Netzteile gefertigt werden) gegeben wird, sondern von der "Marke" selbst, die das Netzteil anbietet. Der eigenliche OEM Hersteller gewährt in der Regel nur für 1 Jahr den einwandfreien Betrieb. Wenn danach ein Netzteil das Zeitliche segnet, dann geht das komplett auf Kosten des Anbieters, also in diesem Fall Chieftec.

Das zeigt in etwa wie groß das Vertrauen der Firmen in die Netzteile ist, die sie verkaufen, wenn sie für jeden Ausfall nach einem Jahr komplett selbst gerade stehen müssen.

Über Chieftec Polaris Pro und Polaris 3.0

Die CHIEFTEC Polaris 3.0-Serie wurde nach Intels ATX 3.0-Standard entwickelt und unterstützt PCIe GEN 5 mit 80 PLUS GOLD-zertifizierter Effizienz, was außergewöhnliche Leistung verspricht. Polaris 3.0 verfügt über ein hochmodernes technisches Design, einschließlich eines LLC Half-Bridge Spannungswandler mit DC-zu-DC-Technologie sowie japanischer Hauptkondensatoren, um eine geringe Restwelligkeit und eine enge Spannungsregelung zu erreichen. Der leise Polaris 3.0 135-mm-FDB-Lüfter optimiert das Gleichgewicht zwischen Kühlung und Geräuschentwicklung bei hervorragender Haltbarkeit. Das vollständig modulare Kabelmanagement gewährleistet einen sauberen und bequemen Einbau in jedes System.

Die CHIEFTEC Polaris Pro-Serie verfügt über eine fortschrittliche thermische Steuerung mit dem Zero-RPM-Modus, der die optimale Balance zwischen Geräuschlosigkeit bei geringem Stromverbrauch und idealer Kühlung mit 80 PLUS PLATINUM-zertifizierter Effizienz ermöglicht. Die Polaris Pro-Serie wurde für Intels hochmodernen ATX 3.0-Standard mit nativem PCIe GEN5- Anschluss entwickelt. Die Polaris Pro-Serie besteht zu 100 % aus japanischen High-End-Kondensatoren, um eine beispiellose enge Spannungsregelung und geringere Welligkeit und Rauschen zu erreichen, um Ihre Systemleistung und hervorragende Haltbarkeit zu maximieren. Das vollständig modulare Kabelmanagement gewährleistet einen sauberen und bequemen Einbau in jedes System.