Corsair: LCD AIO-CPU-Kühler für das iCUE-Link-System

Mit dem neuen iCUE-Link-System verfolgt Corsair das klare Ziel, die genutzten Kabel in einem PC-Gehäuse merklich zu reduzieren. Mit nur einem Kabel kann so ein kompatibles iCUE-Link-Produkt im Daisy-Chain-System angekoppelt werden.

Das neueste Mitglied des iCUE-Link-Systems ist dabei der iCUE-Link-LCD-Kühler als All-in-One-Wasserkühler für den Prozessor. Der eigentliche CPU-Kühler ist zudem mit einem LCD-Bildschirm ausgerüstet, welcher nicht nur beleuchtet werden kann, sondern auch wichtige Informationen wie etwa die aktuelle Prozessor-Temperatur anzeigen kann.

Angeboten wird der neuen iCUE-Link-LCD-Kühler von Corsair in gleich drei verschienen Varianten als H100i, H150i und H170i, welche sich durch ihre Radiatorengröße von 240 Millimetern, 360 Millimetern und 420 Millimetern sowie die möglichen Lüfterkonfigurationen unterscheiden.

Dank der universellen Montagehalterung lassen sich die All-in-One-Wasserkühlungen von auf den gängigen Mainboards-Sockeln LGA 1700, LGA 1200, LGA 115X von Intel sowie AM4 und AM5 von AMD schnell befestigen.

Mit dem iCUE-Link-System und der Verwendung der QX-RGB-Lüfter in direkter Folgen lässt sich die komplette All-In-One-Wasserkühlung mit bis zu vier Lüftern mit nur einem einzelnen Kabel an ein weiteres iCUE-Link-Gerät oder einem kompatiblen Hub anschließen, was die Kabelführung durch das Gehäuse deutlich vereinfachen soll.

Angeboten werden die neuen All-in-One-Wasserkühlungen H100i, H150i und H170i von Corsair direkt über die Website des Herstellers. Das Topmodell in Form des iCUE Link H170i LCD mit 420-mm-Radiator mit drei XQ140-Lüftern schlägt dabei mit 414,90 Euro zu Buche.