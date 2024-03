Bundesnetzagentur setzt Internet-Mindestspeed fest und das ist der Preis

Nach Angaben der Bundesnetzagentur soll jedem deutschen Haushalt eine Internetanbindung mit 10 Mbit/s im Downstream und 1,7 Mbit/s im Upstream zur Verfügung stehen. Die dabei erreichte Latenz soll 150 Millisekunden nicht überschreiten und die Kosten für das Internet der Mindestversorgungsgeschwindigkeit soll 30 Euro monatlich nicht übersteigen.

In Niedersachsen hatte ein Anwohner sich beschwert, dass die Bundesnetzagentur keine genauen Angaben zu der flächendeckenden Internetanbindung gemacht hat. In anderen Fällen sei die Nennung der konkreten Daten in Verbindung mit einem Preis der Bundesnetzagentur sogar gerichtlich untersagt worden.

Die Bundesnetzagentur soll das Recht auf eine Internetversorgung in Deutschland garantieren und gleichzeitig auch umsetzen. Mehr als 130 Verfahren sollen dabei anhängig sein und es wird weiterhin geprüft, ob konkrete Maßnahmen gegen Telekommunikationsanbieter eingeleitet werden müssen.

Wie Klaus Müller von der Bundesnetzagentur hervorhebt, sei sowohl im beruflichen als auch privaten Alltag das Recht auf eine ausreichende Internet- und Telefonversorgung essenziell. Dabei hat jeder das Recht auf eine angemessene Versorgung im Sinne der Verbraucher. Die in der Verordnung genannten Werte dürften nun kritisch überprüft und gegebenenfalls im Einvernehmen mit dem Digitalministerium und dem Digitalausschuss des Bundestages weiter angepasst werden.

Laut Statista lag im Januar 2024 die durchschnittliche Downloadgeschwindigkeit bei Festnetzanschlüssen in Deutschland bei rund 92 Mbit/s. Trotzdem gibt es noch einige Regionen hierzulande, welche kaum DSL-Geschwindigkeit erreichen, oder nur mittels Richtfunk-Verbindungen überhaupt an das Internet angebunden werden können.